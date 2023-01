Αργεντινή - Βραζιλία: Γιατί ο Πολ Κρούγκμαν θεωρεί «απαίσια ιδέα» τα σχέδια για κοινό νόμισμα

«Απαίσια ιδέα» χαρακτήρισε ο νομπελίστας οικονομολόγος μία ενδεχόμενη δημιουργία ενός κοινού νομίσματος από την Αργεντινή και τη Βραζιλία.

What with everything else going on, haven't commented on proposed currency union between Argentina and Brazil. But it's a nice opportunity to apply the theory of Optimum Currency Areas — which tells us that it's a terrible idea 1/ https://t.co/DTufAGaq0y — Paul Krugman (@paulkrugman) January 29, 2023

Σύμφωνα με τον Αμερικανό οικονομολόγο, «ένα κοινό νόμισμα έχει νόημα μεταξύ των οικονομιών που είναι σημαντικοί εμπορικοί εταίροι μεταξύ τους και είναι αρκετά όμοιες ούτως ώστε να μην αντιμετωπίσουν μεγάλα ασύμμετρα σοκ».

A shared currency may make sense between economies that are each others' major trading partners and are similar enough that they won't face large "asymmetrical shocks". So, here's the destination of Brazil's exports 2/ pic.twitter.com/KokjpqHram — Paul Krugman (@paulkrugman) January 29, 2023

Όπως παρατήρησε ο ίδιος, σε ανάρτησή του στο Twitter, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για δύο γειτονικές χώρες και εμπορικούς εταίρους, «η Βραζιλία αποστέλλει μόλις το 4,2% των εξαγωγών της στην Αργεντινή, ενώ οι εξαγωγές της Αργεντινής στη Βραζιλία αγγίζουν τοπ 15%».

Επίσης, επεσήμανε ότι οι δομές του εμπορίου των δύο χωρών διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους, καθώς οι εξαγωγές της Αργεντινής αφορούν κυρίως σε γεωργικά προϊόντα, ενώ της Βραζιλίας σε μεταποιημένα αγαθά ή καύσιμα.

Argentine exports are basically all agriculture, More than half Brazil's are manufactures or fuel. So shocks to the world economy likely to cause big changes in equilibrium real exchange rate 4/ — Paul Krugman (@paulkrugman) January 29, 2023

«Επομένως, τα σοκ στην παγκόσμια οικονομία πιθανόν να προκαλέσουν μεγάλες αλλαγές στην ισορροπία της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας» τόνισε ο Πολ Κρούγκμαν.

Υπενθυμίζεται ότι όπως είχε μεταδώσει σε δημοσίευμά της η «Financial Times», οι κυβερνήσεις της Βραζιλίας και της Αργεντινής αναμένεται να ανακοινώσουν προκαταρκτικές συζητήσεις για την υιοθεσία κοινού νομίσματος.

Όπως ανέφερε το δημοσίευμα, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Λατινικής Αμερικής έχουν ήδη ξεκινήσει να ετοιμάζουν μια Σύνοδο Κορυφής για το κατά πόσο το νέο νόμισμα, με τη Βραζιλία να προτείνει την ονομασία sur (νότιο), θα μπορούσε να ενισχύσει το εμπόριο της περιοχής και να μειώσει την εξάρτηση από το δολάριο.