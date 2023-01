Νταβός: Άνοιξε τις πύλες του το Greek House για την προώθηση της Ελλάδας

Άνοιξε το «Greek House Davos», ο ελληνικός οίκος στο Νταβός, για την προώθηση της Ελλάδας στη διεθνή οικονομική σκηνή.

O Ελληνικός Οίκος στο Νταβός άνοιξε τις πύλες του με την στήριξη του Enterprise Greece και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), λίγα μέτρα μακριά από την περίμετρο ασφαλείας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στη διάσημη Promenade.

Ο Κωνσταντίνος Φουτζόπουλος είναι ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Greek House Davos και λέει στο euronews ότι προτεραιότητα είναι η δημιουργία και η διατήρηση συνεργασιών για αλλαγή μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

O Ελληνικός Οίκος έχει στόχο να προσελκύσει ανώτατα στελέχη των μεγαλύτερων διεθνών εταιρειών και επενδυτικών οίκων καθώς και επικεφαλής διεθνών οργανισμών και υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη από ολόκληρο τον κόσμο.

The Greek House has opened its doors and is excited to welcome you during the World Economic Forum Annual Meeting 2023!

