Ρέγκλινγκ για Σταϊκούρα: Είχαμε μια καλή συνάντηση για τις οικονομικές εξελίξεις

Ο επικεφαλής του ESM υποδέχτηκε τον Χρήστο Σταϊκούρα στον Λουξεμβούργο. Σε ανάρτησή του στο Twitter έκανε λόγο για μια καλή συνάντηση, στην οποία συζήτησαν τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις σε Ευρωζώνη και Ελλάδα, ενόψει και του σημερινού Eurogroup.

🇪🇺 🇬🇷 #ESM MD Klaus #Regling welcomed Finance Minister @cstaikouras today in Luxembourg. Was a good meeting to discuss latest economic developments in the #euroarea and Greece, ahead of the #Eurogroup. pic.twitter.com/8iW3UlaSgv

