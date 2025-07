Samsung: Smartphone που καταλαβαίνει τι βλέπεις, τι λες και τι γράφεις, σε πραγματικό χρόνο

Το Galaxy Z Fold7 είναι πιο ελαφρύ ακόμη και από το Galaxy S25 Ultra. Το πάχος του είναι μόλις 8,9 mm, όταν είναι διπλωμένο και 4,2 mm όταν είναι ανοιχτό.

Τη δυνατότητα να επεξεργάζεται ο χρήστης φωτογραφίες και βίντεο επαγγελματικά απευθείας από το κινητό τηλέφωνο, να έχει πρόσβαση σε έναν έξυπνο βοηθό που καταλαβαίνει τι βλέπει, τι λέει και τι γράφει, απαντώντας σε πραγματικό χρόνο χωρίς αλλαγή εφαρμογών καθώς και τη λειτουργία «Κυκλώστε για Αναζήτηση» που επιτρέπει άμεσες αναζητήσεις απευθείας από την οθόνη δίνει το νέο αναδιπλούμενο έξυπνο κινητό τηλέφωνο της Samsung Electronics, το Galaxy Z Fold7.

Ειδικότερα όπως ανακοινώθηκε με βάρος μόλις 215 γραμμάρια, το Galaxy Z Fold7 είναι πιο ελαφρύ ακόμη και από το Galaxy S25 Ultra. Το πάχος του είναι μόλις 8,9 mm, όταν είναι διπλωμένο και 4,2 mm όταν είναι ανοιχτό.

Μεταξύ άλλων, όπως ανακοινώθηκε, φέρνει ένα δημιουργικό «στούντιο» στην τσέπη των χρηστών, με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη μεγάλη οθόνη του. Οι χρήστες μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο και στη συνέχεια να τα επεξεργαστούν με ευκολία. Από τον καθαρισμό των πολλών προϊοντικών φωτογραφιών, μέχρι την αφαίρεση του θορύβου στο φόντο από τις λήψεις σε μια καφετέρια, οι βελτιώσεις σε επίπεδο ποιότητας στούντιο μπορούν να γίνουν με λίγα και απλά βήματα. Οι διαισθητικές και έξυπνες λειτουργίες του Galaxy Z Fold7 καθιστούν εύκολη τη μετατροπή φωτογραφιών και βίντεο σε περιεχόμενο επαγγελματικού επιπέδου.

Τεχνητή Νοημοσύνη και αναδιπλούμενα κινητά

Επίσης το Galaxy Z Fold7 αξιοποιεί τη δύναμη της αναδιπλούμενης οθόνης για να ενισχύσει τη δύναμη και την ευκολία της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Σχεδιασμένο ως ένας πραγματικός multimodal agent, το One UI 8 συνδυάζει απρόσκοπτα το multitasking στη μεγάλη οθόνη με έξυπνα εργαλεία που καταλαβαίνουν τι πληκτρολογεί, τι λέει και τι βλέπει ο χρήστης. Με την κάμερα, η οποία έχει ενισχυθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, το Galaxy Z Fold7 γίνεται ένας έξυπνος και ασφαλής προσωπικός βοηθός, έτοιμος να εξυπηρετήσει τον χρήστη οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

Το Gemini Live έχει ενισχυθεί με multimodal AI που κατανοεί τι βλέπουν, λένε και κάνουν οι χρήστες, καθιστώντας δυνατή την απρόσκοπτη πληκτρολόγηση ή εκφώνηση ερωτήσεων που σχετίζονται με τα συμφραζόμενα και τη λήψη απαντήσεων χωρίς να χρειάζεται να γίνεται εναλλαγή μεταξύ των εφαρμογών. Και με τη χρήση κοινής οθόνης στο Gemini Live ή την κοινή χρήση της κάμερας στο Gemini Live, οι χρήστες μπορούν να δείξουν στο Gemini τι κοιτούν στην οθόνη ή στην κάμερα και στη συνέχεια να κάνουν ερωτήσεις για να λάβουν άμεσες πληροφορίες.

Με το Κυκλώστε για Αναζήτηση στο Google (Το Gemini αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC), οι συμβουλές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού εμφανίζονται ακριβώς όταν και όπου τις χρειάζονται οι χρήστες. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να κυκλώσουν ένα στοιχείο στην οθόνη για να λάβουν άμεσα αποτελέσματα, συμβουλές ή τακτικές σε μια pop-up προβολή -γεγονός που εξασφαλίζει μια ομαλή, αδιάλειπτη εμπειρία.

Τα smartphones αποκτούν ασφάλεια από απειλές του μέλλοντος

Το One UI 8 προσφέρει ιδιωτικότητα σε εξατομικευμένες AI εμπειρίες, με τη νέα ενισχυμένη κρυπτογραφημένη προστασία Knox (KEEP). Το KEEP δημιουργεί κρυπτογραφημένα, ειδικά για κάθε εφαρμογή περιβάλλοντα αποθήκευσης εντός της ασφαλούς περιοχής αποθήκευσης στη συσκευή, διασφαλίζοντας ότι κάθε εφαρμογή μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στις δικές της ευαίσθητες πληροφορίες.

Το Galaxy Z Fold7 είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία από τις 9 μέχρι και τις 24 Ιουλίου μέσω του Samsung eShop και του επίσημου δικτύου συνεργατών της Samsung σε Ελλάδα και Κύπρο, με δώρο διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο και όφελος 15% σε Galaxy wearables με ταυτόχρονη αγορά.