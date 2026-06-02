Γερμανία: Ένοπλος έχει οχυρωθεί σε μπαρ στην πόλη Ρέντσμπουργκ

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχουν τραυματίες, αλλά στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ειδικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Ένας άνδρας έχει οχυρωθεί οπλισμένος σε μπαρ στο Ρέντσμπουργκ του Σλέσβιγκ-Χολστάιν της Γερμανίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη ή τα πιθανά αιτήματά του, καθώς και το εάν εμπλέκονται περισσότερα άτομα.

