Χρηματιστήριο Αθηνών: Κατοχύρωση κερδών με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μετά από τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις ο Γενικός Δείκτης κινείται σε αρνητικό έδαφος, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Μετά από τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας κινείται την Παρασκευή σε αρνητικό έδαφος, με φόντο το επιφυλακτικό κλίμα στη Wall Street χθες και ευθυγραμμισμένος με τις πτωτικές τάσεις σήμερα στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

Τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ και η εκτόξευση ιρανικών πυραύλων εναντίον αμερικανικών αντιτορπιλικών, παρά τις διαβεβαιώσεις των ΗΠΑ ότι δεν επιδιώκουν κλιμάκωση, προκαλούν ανησυχία στις αγορές που τις προηγούμενες ημέρες είχαν σχεδόν πλήρως προεξοφλήσει ένα σενάριο αποκλιμάκωσης και επίτευξης συμφωνίας.

Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν πως, αν αποδειχθεί ότι και αυτή τη φορά οι αγορές παρασύρθηκαν από υπερβολική αισιοδοξία γύρω από μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, τότε υπάρχει σοβαρή πιθανότητα οι επενδυτές να εμφανιστούν πολύ πιο επιφυλακτικοί από εδώ και στο εξής, και η διάθεση ανάληψης ρίσκου δύσκολα θα ανακάμψει αν δεν υπάρχει απτή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Πάντως μερίδα επενδυτών και αναλυτών εξακολουθεί να βλέπει περιθώρια άρσης του αδιεξόδου, ειδικά όσο εκκρεμεί η απάντηση του Ιράν στην πρόταση συμβιβασμού που έχουν καταθέσει οι ΗΠΑ, και επίτευξης κάποιας μορφής συμφωνίας πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Σι στις 14-15 Μαΐου.

Εντός συνόρων, το ενδιαφέρον στρέφεται στα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν χθες και σήμερα, ενώ οι ανακοινώσεις συνεχίζονται την επόμενη εβδομάδα, μεταξύ άλλων από τις Optima Bank, ΔΕΗ, Helleniq Energy και ΔΑΑ. Σήμερα αναμένεται επίσης η ετυμηγορία της Fitch για το ελληνικό αξιόχρεο.

Σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες υποχωρούν περί του 0,90%-1%, ενώ οι τιμές του Brent επανέρχονται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Σε αυτό το κλίμα, ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών βρίσκεται στις 2.290,65 μονάδες με απώλειες 0,65%. Κινούμενος πτωτικά από την έναρξη των συναλλαγών, ο ΓΔ βρέθηκε νωρίτερα να υποχωρεί έως 1,25% στις 2.276 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης στο χθεσινό κλείσιμο εμφάνιζε συνολικά κέρδη 5,35%.

Παρόμοια εικόνα και για τον δείκτη των τραπεζών, που έφτασε νωρίτερα να υποχωρεί έως 1,94%, ενώ αυτή τη στιγμή καταγράφει απώλειες 0,76% στις 2.621,54 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε αρνητικό έδαφος. Στη σύνθεση του ΔΤΡ οι Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank υποχωρούν περί του 1,5%-1,6%, οι Eurobank και Τρ. Κύπρου σημειώνουν απώλειες 0,81% και 0,52% αντίστοιχα, ενώ οριακά υποχωρούν και οι Optima (-0,16%) και ΕΤΕ (-0,04%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1:2,1 με 27 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 57 που υποχωρούν και 64 αμετάβλητων.

Ο τζίρος λίγο μετά τις 11:00 διαμορφώνεται σε 23,36 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 6,22 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζει η άνοδος 1,33% για τη ΔΕΗ στα 19,10 ευρώ, ενώ ενισχυμένες άνω του 1% κινούνται και οι μετοχές των Σαράντης και ΕΥΔΑΠ. Με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι ElvalHalcor (+0,43%) και Allwyn (+0,08%), ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαπραγματεύεται αμετάβλητη στα 43,20 ευρώ.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι Coca-Cola HBC (-1,97%), ΟΤΕ (-1,97%) και Cenergy (-1,67%), ενώ πάνω από 1% υποχωρούν και οι τίτλοι των Aktor (-1,42%), Metlen (-1,11%) και Jumbo (-1,06%).