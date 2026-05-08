Πτώση στις ευρωαγορές μετά τις νέες απειλές Τραμπ για υψηλότερους δασμούς

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,76% στις 611,84 μονάδες και ο δείκτης Eurostoxx 50 χάνει 0,81% στις 5.923 μονάδες.

Απώλειες σημειώνουν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αφότου ο Τραμπ έδωσε προθεσμία έως τις 4 Ιουλίου για να επικυρωθεί η εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ, απειλώντας παράλληλα με αύξηση των δασμών εάν αυτό δε συμβεί.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,76% στις 611,84 μονάδες και ο δείκτης Eurostoxx 50 χάνει 0,81% στις 5.923 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολισθαίνει 0,74% στις 24.488 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο καταγράφει πτώση 0,51% στις 10.224 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώνεται 0,69% και τις 8.145 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει απώλειες 0,2% στις 49.191 μονάδες ενώ ο IBEX 35 κινείται με -0,51% στις 17.959 μονάδες.

«Περίμενα υπομονετικά την ΕΕ να εκπληρώσει τη δική της πλευρά της Ιστορικής Εμπορικής Συμφωνίας», τόνισε ο Τραμπ σε ανάρτησή του αναφερόμενος στην εμπορική συμφωνία που συνήφθη τον περασμένο Ιούλιο και προβλέπει ανώτατο όριο δασμών 15% για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα. «Συμφώνησα να της δώσω προθεσμία έως τα 250ά γενέθλια της χώρας μας, δυστυχώς όμως οι δασμοί θα αυξηθούν αμέσως μετά σε πολύ υψηλότερα επίπεδα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, στο επίκεντρο παραμένει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπου σημειώθηκε κλιμάκωση κατά τη διάρκεια της νύχτας με εκατέρωθεν χτυπήματα από ΗΠΑ και Ιράν. Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ συνεχίζει να δηλώνει πως «η κατάπαυση πυρός παραμένει σε ισχύ».

Στη Βρετανία, τα πρώτα αποτελέσματα από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες στην Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία για αναμετρήσεις σε δημαρχιακές, περιφερειακές, αλλά και κοινοβουλευτικές εκλογές δείχνουν σημαντικές νίκες του κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ, Reform UK και αντιστοίχως σοβαρές απώλειες από το κυβερνών κόμμα των Εργατικών.