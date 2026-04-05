Στην ανανεωμένη Στοά Αρσακείου το Lidl House Athens

Τι θα περιλαμβάνει το πρωτοποριακό project της Lidl Ελλάς. Ο εκπαιδευτικός του χαρακτήρας και η σειρά δράσεων και εκδηλώσεων που θα φιλοξενεί.

Στην καρδιά της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Σταδίου, Πανεπιστημίου, Πεσμαζόγλου και Αρσάκη -εκεί όπου θα λειτουργήσει, μετά από μια περίοδο εκτεταμένης ανάπλασης, η ιστορική Στοά Αρσακείου - βρίσκεται το Lidl House Athens.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό project της Lidl Ελλάς, το οποίο σηματοδοτεί το «άνοιγμα» του λιανεμπορικού ομίλου σε ένα νέο πεδίο και δη στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού πολυχώρου σε εγκαταστάσεις εκτός των χώρων των σούπερ μάρκετ, με πληθώρα δράσεων και εκδηλώσεων, ικανών να προσελκύσουν μεγάλο μέρος του καταναλωτικού κοινού.

«Θα είναι ένας νέος χώρος, ένας ανοιχτός χώρος (open space) στην Αθήνα όπου θα φιλοξενεί πληθώρα δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γευσιγνωσιών, workshops, συνεργασιών και ειδικών παρουσιάσεων», δήλωνε στα τέλη του 2025 στους εκπροσώπους του Τύπου ο Martin Brandenburger, προτού παραδώσει τα ηνία του λιανεμπορικού ομίλου στον Μίλτο Φοροζίδη.

Τι περιλαμβάνει το Lidl House Athens

Κατά τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν σύγχρονο χώρο, αφιερωμένο αποκλειστικά στην εκπαίδευση. Στόχος του Lidl House Athens είναι να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς γύρω από την ελληνική γαστρονομία και τη βιωσιμότητα, με ουσιαστική και βιωματική γνώση. Άλλωστε η Lidl Eλλάς έχει δεσμευτεί να στηρίζει την εγχώρια παραγωγή, προωθώντας τα ελληνικά προϊόντα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πλέον αυτό θα γίνεται και μέσα από το Lidl House Athens, προσφέροντας διαδραστικές εμπειρίες για κάθε ηλικία.

Ο Resident Chef Δημοσθένης Μπαλόπουλος καθοδηγεί τις δράσεις γαστρονομικού περιεχομένου, Μέσα από σύγχρονες υποδομές παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου και στρατηγικές συνεργασίες με θεσμικούς φορείς και σεφ, ο πυλώνας αυτός μετατρέπει την κληρονομιά της ελληνικής γης σε εύληπτη και εφαρμόσιμη γνώση.

Επένδυση στο… μέλλον

Τα τελευταία χρόνια η μια μετά την άλλη οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα δρομολογούν σημαντικές επενδύσεις, προκειμένου να εναρμονιστούν με όσα επιτάσσει ο σύγχρονος τρόπος ζωής και να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού.

Όπως είναι φυσικό, τέτοιου είδους επενδυτικές κινήσεις έχουν στόχο την προσέλκυση ακόμη μεγαλύτερου μέρους του καταναλωτικού κοινού, μέσω επιπλέον δραστηριοτήτων που μοιάζουν μερικώς συναφείς με τις λειτουργίες ενός τυπικού σούπερ μάρκετ.

Άλλωστε είναι τέτοιο το μέγεθος των ανακατατάξεων και των ραγδαίων αλλαγών που σημειώνονται στο οικοσύστημα της οργανωμένης λιανικής τροφίμων, που καθιστά μονόδρομο τις επενδύσεις των αλυσίδων σε concepts που προάγουν την καινοτομία και αφουγκράζονται τις ανάγκες της νέας εποχής. Μιας εποχής που αλλάζει άρδην την εικόνα που είχαν παλαιότερα τα παραδοσιακά σούπερ μάρκετ και τα μετατρέπει σε ισχυρούς λιανεμπορικούς ομίλους που κάνουν «άνοιγμα» και σε επιπλέον πεδία.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Lidl Ελλάς - που φιγουράρει στη δεύτερη θέση, από πλευράς κύκλου εργασιών, στην κατάταξη των εγχώριων αλυσίδων σούπερ μάρκετ - δρομολογεί συνολικές επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ για τη διετία 2026-2027.

Πρόκειται για επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα, από την επέκταση του δικτύου καταστημάτων της έως την προώθηση τεχνολογικά προηγμένων λύσεων και την πολιτική υιοθέτησης μειωμένων τιμών στο ράφι.

Με βάση δε τα στοιχεία του 2025, η Lidl Ελλάς διαθέτει σήμερα πέντε κέντρα διανομής, 231 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα όπου απασχολούνται 6.772 εργαζόμενοι, ενώ συνεργάζεται με 2.321 Έλληνες προμηθευτές.

Αντίστροφη μέτρηση για την ανανεωμένη Στοά

Με το 100% των χώρων μισθωμένο, η Στοά οριστικοποιεί το οικοσύστημα των συνεργατών της. Μετά από μια περίοδο εκτεταμένης ανάπλασης για τη συντήρηση και αποκατάσταση της ιστορικής Στοάς Αρσακείου, οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς εντός των καταστημάτων και έτσι η Στοά μπαίνει στην τελική ευθεία για να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες μέσα στους επόμενους μήνες.

Όραμά της; Να μετουσιωθεί σε έναν χώρο οικείο και ανοιχτό που φέρνει κοντά δημιουργούς, παραγωγούς, καταστηματάρχες και επισκέπτες, συνδέοντας τις διαφορετικές αφετηρίες και ταυτότητές τους κάτω από την ίδια στέγη, επαναφέροντας τον ιστορικό άξονα της Σταδίου στον χάρτη της καθημερινότητας των Αθηναίων.

Στόχος της είναι να αναδείξει την ελληνική και μεσογειακή κουλτούρα, ως τον πιο σύγχρονο και επίκαιρο τρόπο ζωής για όλους, δίδοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην εγχώρια παραγωγή.

Ειδικότερα, η Στοά θα είναι ένα οικοσύστημα με πέντε βασικούς πυλώνες, φέρνοντας κοντά τη γαστρονομία, την αγορά, τη δημιουργία, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

Ένα κτήριο σχεδόν δύο αιώνων επανέρχεται στο επίκεντρο ως υβριδικός πολυχώρος, με 17 συνεργάτες κάτω από την ίδια στέγη.

Το Μέγαρο Αρσακείου είναι ένα ζωντανό σύμβολο της ελληνικής εκπαίδευσης και αρχιτεκτονικής που δεσπόζει στον νεοκλασικό άξονα της Αθήνας. Ο πυρήνας του συγκροτήματος, το Καυτανζόγλειο Μέγαρο, ανεγέρθηκε μεταξύ 1846 και 1852 σε σχέδια του Λύσανδρου Καυταντζόγλου, με την προτομή της θεάς Αθηνάς στην κορυφή να υπογραμμίζει την αποστολή του για τη γνώση. Ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, είχε στόχο να φιλοξενήσει στον χώρο αυτό Παρθεναγωγείο για την εκπαίδευση των γυναικών.

Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι επεμβάσεις του Ερνέστου Τσίλλερ πρόσθεσαν στο κτήριο τη χαρακτηριστική αισθητική του ταυτότητα με τους μεταλλικούς θόλους, τις περίτεχνες γιρλάντες και την εμβληματική πρόσοψη επί της οδού Σταδίου. Το 1907 εγκαινιάστηκε η Στοά Αρσακείου, ένας από τους πρώτους κλειστούς εμπορικούς χώρους της Αθήνας, επηρεασμένος από τα παριζιάνικα περάσματα.

Η υαλοσκεπής στοά αποτέλεσε για δεκαετίες το επίκεντρο της πνευματικής ζωής, φιλοξενώντας τα Αρσάκεια και Τοσίτσεια Σχολεία, ενώ μετά τη μεταφορά των σχολείων το 1930, ο χώρος συνέχισε να αποτελεί τοπόσημο πολιτισμού μέσω του κινηματογράφου «Ορφέας» και της μετέπειτα Στοάς του Βιβλίου.

