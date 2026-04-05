Πραντελιέ: Στο στόχαστρο η ελευθερία του Τύπου παγκοσμίως

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων και αυξανόμενων απειλών κατά της ελευθερίας του Τύπου, η πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΔΟΔ - IFJ), Ντομινίκ Πραντελιέ (Dominique Pradalié), κρούει τον κώδωνα του κινδύνου μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Λίγο μετά την εκδήλωση του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ «Δημοσιογράφοι στον Πόλεμο», στο πλαίσιο των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου, η πρόεδρος της ΔΟΔ μίλησε για τις συνθήκες «χάους» που επικρατούν διεθνώς, καταγγέλλοντας «εγκλήματα κατά της ειρήνης» και αναδεικνύοντας το «βαρύ τίμημα» που πληρώνουν οι δημοσιογράφοι σε εμπόλεμες ζώνες, αφού το 2025 σημειώθηκε ένα θλιβερό παγκόσμιο ρεκόρ, με 128 δημοσιογράφους να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη θέσπισης διεθνούς σύμβασης για την προστασία των δημοσιογράφων, στάθηκε ιδιαίτερα στο «πρόβλημα της ατιμωρησίας», που, όπως είπε, υπονομεύει τη δημοκρατία και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον «σημαντικό ρόλο» της Ελλάδας στη σύνταξη της «Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια και την Ανεξαρτησία των Δημοσιογράφων», καθώς η χώρα μας πρωτοστατεί σε αυτή την προσπάθεια.

«Ο πόλεμος στρέφεται πλέον και κατά της ελευθερίας του Τύπου»

Η Ντομινίκ Πραντελιέ, χωρίς περιστροφές και περιττές εισαγωγές, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ υποστήριξε ότι ο κόσμος του 21ου αιώνα βρίσκεται σε κατάσταση «χάους», εξαιτίας της επιθετικότητας και των επεκτατικών πολιτικών ισχυρών κρατών, τα οποία -όπως ανέφερε- παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο που θεσπίστηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επισημαίνοντας ότι οι αρχές που τέθηκαν μετά τις Δίκες της Νυρεμβέργης και του Τόκιο, με έμφαση στα εγκλήματα κατά της ειρήνης, σήμερα αγνοούνται.

Τόνισε μάλιστα ότι, σύμφωνα και με τα νομικά κριτήρια, στη Γάζα διαπράττονται εγκλήματα που «συνιστούν γενοκτονία», ενώ έκανε λόγο για συνεχιζόμενες επιθέσεις που πλήττουν και άλλους λαούς της περιοχής, σημειώνοντας ότι οι δημοσιογράφοι εργάζονται υπό εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες και ότι, συνολικά περισσότεροι από 250 έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «εκατόμβη» και υπογραμμίζοντας ότι πολλοί υπήρξαν «σκόπιμοι στόχοι».

Η ίδια εξήρε τον ρόλο των δημοσιογράφων που συνεχίζουν να ενημερώνουν με υπευθυνότητα, ακόμα και σε συνθήκες πολέμου, τονίζοντας ότι αποτελούν «παράδειγμα θάρρους και αυταπάρνησης». Παράλληλα, αναφέρθηκε και «στους επαγγελματίες των ΜΜΕ σε όλες τις εμπόλεμες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ», που «εξακολουθούν να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον».

Η κυρία Πραντελιέ χαρακτήρισε «ιδιαίτερα σημαντικές τις πρωτοβουλίες», που αναλαμβάνονται, όπως για παράδειγμα το συνέδριο για τους πολεμικούς ανταποκριτές που διοργάνωσε το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, στο Μεσολόγγι, επισημαίνοντας ότι «ο πόλεμος στρέφεται πλέον και κατά της ελευθερίας του Τύπου».

«Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια και την Ανεξαρτησία των Δημοσιογράφων»

Κάνοντας ειδική αναφορά στην Ελλάδα, μνημόνευσε τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, σημειώνοντας ότι παραμένει ατιμώρητη, καθώς και την υπόθεση του Σωκράτη Γκιόλια, θέτοντας ερωτήματα για την απονομή δικαιοσύνης. Και υπογράμμισε ότι «η ατιμωρησία αποτελεί "καρκίνο" για τις δημοκρατίες» και ότι «οι δημοσιογράφοι έχουν καθήκον να την καταγγέλλουν».

Αναφερόμενη, δε, στην ασφάλεια των δημοσιογράφων, σημείωσε ότι δεν υπάρχει επαρκές διεθνές πλαίσιο προστασίας, ενώ υπογράμμισε ότι μόνο το 2025 καταγράφηκαν 128 θάνατοι δημοσιογράφων παγκοσμίως. Όπως έκανε γνωστό, για τον λόγο αυτό, η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προωθεί τη «Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια και την Ανεξαρτησία των Δημοσιογράφων», η οποία προβλέπει τη δημιουργία ανεξάρτητης Επιτροπής Παρακολούθησης, την υποχρέωση των κρατών να λογοδοτούν και τη σύσταση Διεθνούς Ομάδας Έρευνας σε περιπτώσεις ατιμωρησίας.

Όπως είπε, το σχέδιο της σύμβασης χρειάζεται τη στήριξη κρατών, ώστε να εγκριθεί από τον ΟΗΕ, και εξήρε τον ρόλο της Ελλάδας ως «πρωτοπόρου σε αυτή την προσπάθεια».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη Διεθνή Ημέρα για τους δολοφονημένους δημοσιογράφους, που έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ, με αφορμή τη δολοφονία των Ghislaine Dupont και Claude Verlon το 2013, τονίζοντας τη σημασία της μνήμης και της δικαίωσης. Επικαλέστηκε, επίσης, τη φράση του Ζαχαρία Παπαντωνίου, ότι «η δημοσιογραφία και η ελευθερία γεννήθηκαν μαζί», επισημαίνοντας ότι η διατήρηση αυτής της «φλόγας» αποτελεί ευθύνη όλων.

Κλείνοντας, η πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, αναφέρθηκε στο επερχόμενο συνέδριο για τα 100 χρόνια της ΔΟΔ στο Παρίσι, που ιδρύθηκε από τον Georges Bourdon, σημειώνοντας ότι η Ομοσπονδία συνεχίζει να υπηρετεί τις αξίες της ηθικής και της αλληλεγγύης.

Τόνισε, τέλος, ότι η οργάνωση προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών πλατφορμών, αναπτύσσοντας νέα εργαλεία για την προστασία των δημοσιογράφων και τη διασφάλιση της ελευθερίας της ενημέρωσης.

