Σε ΑΜΚ ύψους 9,55 εκατ. ευρώ προχωρά η Regency - Συμμετέχουν Λάμψα και Intracom Holdings

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 9,555 εκατ. ευρώ προχωρά η Regency.

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 9,555 εκατ. ευρώ προχωρά η Regency.

Η επικείμενη αύξηση θα αποφασισθεί με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της «Regency» η οποία θα λάβει χώρα στις 18.11.2025. Η καταβολή των σχετικών ποσών από τους μετόχους για την συμμετοχή τους στην αύξηση κεφαλαίου της «Regency» θα πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 18.11.2025, για λόγους επιχειρησιακών και ταμειακών αναγκών.

Τα διοικητικά συμβούλια των Λάμψα και Intracom Holdings αποφάσισαν την αναλογική συμμετοχή στην ΑΜΚ, διατηρώντας στα ίδια επίπεδα τα ποσοστά τους στην Regency.

Αναλυτικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Λάμψα αποφάσισε τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση κεφαλαίου της Selene, στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 75%, ύψους 2.350.000 ευρώ με καταβολή μετρητών. Ειδικότερα, αποφάσισε την κάλυψη και καταβολή από την Λάμψα ποσού 1.762.500 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε 1.762.500 νέες μετοχές προκειμένου να συμμετάσχει η «Selene», η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της «Regency Hellenic Investments S.A.» με ποσοστό σε 33,91%, στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «Regency Hellenic Investments S.A.» (εφεξής η «Regency») ύψους 9.555.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση 31.850.000 ευρώ, με κάλυψη του ποσού των 3.240.063 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 10.800.210 νέες μετοχές, ώστε να διατηρήσει το υφιστάμενο ποσοστό της (33, 91%) στην «Regency». Επίσης, η Λάμψα θα συμμετέχει στην ΑΜΚ της Harmona στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 5%, ύψους 450.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση 450.000 νέων μετοχών, ενώ αποφασίστηκε ειδικότερα, η κάλυψη και καταβολή από την εταιρεία ποσού 22.500 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε 22.500 νέες μετοχές, προκειμένου η «Harmona», η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της «Regency Hellenic Investments S.A.» με ποσοστό σε 8,01%, να συμμετάσχει στην ΑΜΚ της Regency, με κάλυψη και καταβολή του ποσού των 764.451 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 2.548.170 νέες μετοχές, ώστε να διατηρήσει το υφιστάμενο ποσοστό της (8,01%) στην «Regency».

Ξεχωριστά, η Intracom Holdings ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της θυγατρικής Intracom Ventures, η οποία είναι μέτοχος κατά ποσοστό 25% στην εταιρεία SELENE, αποφάσισε, στην από 14.11.2025 συνεδρίασή του, τη συμμετοχή της Intracom Ventures στην αποφασισθείσα αύξηση κεφαλαίου της SELENE, ύψους 2.350.000 ευρώ με καταβολή μετρητών.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Intracom Ventures, αποφάσισε την, κατά την αναλογία συμμετοχής της, κάλυψη και καταβολή ποσού 587.500 ευρώ, έναντι 587.500 νέων μετοχών της SELENE.

Σημειώνεται ότι η ως άνω αύξηση του κεφαλαίου της SELENE αποφασίστηκε με την από 14.11.2025 απόφαση του ΔΣ αυτής, προκειμένου η SELENE, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Regency με ποσοστό σε 33,91%, να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας, ύψους 9.555.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 31.850.000 νέων μετοχών, καλύπτοντας ποσό 3.240.063 ευρώ έναντι 10.800.210 νέων μετοχών, προς διατήρηση του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής της (33, 91%) στην Regency.

Η έμμεση δε συμμετοχή της Intracom Holdings στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Regency, θα διατηρηθεί στο υφιστάμενο ποσοστό 8,48%.