Η Visa δοκιμάζει πληρωμές με stablecoins

Η Visa δοκιμάζει μια νέα λειτουργία που θα επιτρέπει σε επιχειρήσεις να στέλνουν stablecoins απευθείας στα ψηφιακά πορτοφόλια των πελατών τους, ανοίγοντας τον δρόμο για άμεσες και παγκόσμιες πληρωμές. Με αυτή την κίνηση, ο κολοσσός των πληρωμών επιχειρεί να καλύψει τη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακά νομίσματα που συνδέονται με fiat νομίσματα, ιδιαίτερα ανάμεσα σε εργαζομένους της gig οικονομίας και ψηφιακούς δημιουργούς στις αναδυόμενες αγορές.

Το πιλοτικό πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της υπηρεσίας Visa Direct, του συστήματος άμεσων πληρωμών της εταιρείας που επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων σε 195 χώρες σε πραγματικό χρόνο. Για τη δοκιμή χρησιμοποιείται το USDC, το stablecoin που έχει εκδώσει η Circle Internet Group και το οποίο υποστηρίζεται πλήρως από το δολάριο ΗΠΑ.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες βασίζονται σε υπηρεσίες πληρωμών όπως η Visa Direct για να αποζημιώνουν δημιουργούς περιεχομένου και εργαζομένους πλατφορμών. Το TikTok, για παράδειγμα, πληρώνει τους influencers του ανάλογα με τις προβολές των βίντεό τους, μέσω του προγράμματος επιβράβευσης δημιουργών. Αντίστοιχα, πλατφόρμες όπως η Uber και η DoorDash χρειάζονται αξιόπιστους τρόπους για να μεταφέρουν έγκαιρα τα έσοδα των οδηγών και διανομέων τους σε όλο τον κόσμο. Ένας ακόμη πιθανός τομέας εφαρμογής είναι οι πληρωμές προμηθευτών.

«Δεν προσπαθούμε να αναδείξουμε κάποιον νικητή», εξηγεί ο Mark Nelsen, επικεφαλής προϊόντων για τις εμπορικές και διασυνοριακές λύσεις της Visa. «Στόχος μας είναι οι αποστολείς και οι παραλήπτες να έχουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία και λειτουργικότητα. Να μπορούν να επιλέγουν αν θέλουν να στείλουν ή να λάβουν χρήματα σε κάρτα, σε τραπεζικό λογαριασμό — ή πλέον, σε ψηφιακό πορτοφόλι stablecoin».