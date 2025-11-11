Fraport: Πάνω από τις εκτιμήσεις τα κέρδη γ΄τριμήνου - Άλμα 12% για τη μετοχή

Τα τριμηνιαία κέρδη της Fraport προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 593,1 εκατ. ευρώ, πολύ πάνω από τις προβλέψεις για 533 εκατ. ευρώ.

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών ήταν τα κέρδη που σημείωσε η Fraport για το τρίτο τρίμηνο, παρά το γεγονός ότι μείωσε τις εκτιμήσεις για τον αριθμό των επιβατών του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης για το 2025.

Σύμφωνα με το Reuters, τα τριμηνιαία κέρδη της Fraport προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 593,1 εκατ. ευρώ, πολύ πάνω από τις προβλέψεις για 533 εκατ. ευρώ.

Το αποτέλεσμα αυτό υποστηρίχθηκε από τη μείωση του κόστους προσωπικού κατά 50 εκατ. ευρώ λόγω μιας εφάπαξ επιστροφής εισφορών στο πλαίσιο του συνταξιοδοτικού της προγράμματος.

Η μετοχή της Fraport ενισχύεται κατά σχεδον 12% στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης και οδεύει προς τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Νοέμβριο του 2020, εάν τα κέρδη διατηρηθούν.

Η Fraport δήλωσε ότι αναμένει 63 εκατομμύρια επιβάτες να πετάξουν μέσω της Φρανκφούρτης το 2025, 1 εκατομμύριο λιγότεροι σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη. Επιβεβαίωσε τους οικονομικούς στόχους για το έτος, συμπεριλαμβανομένου ενός σταθερού καθαρού αποτελέσματος το πολύ.

Ο αριθμός των επιβατών στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, τον πιο πολυσύχναστο διεθνή κόμβο της Γερμανίας, παρέμεινε σημαντικά κάτω από τα επίπεδα πριν από την COVID, φτάνοντας το 87,8% των όγκων που παρατηρήθηκαν τους πρώτους εννέα μήνες του 2019.

Αντίθετα, ο αριθμός των επιβατών για ολόκληρο τον όμιλο επέστρεψε στα επίπεδα πριν από την πανδημία για πρώτη φορά, με τα αεροδρόμια που λειτουργεί στην Ελλάδα, το Περού και την Αττάλεια της Τουρκίας να υπερβαίνουν κατά πολύ τους όγκους του 2019.

Η εταιρεία βασίζεται όλο και περισσότερο στα αεροδρόμια που διαχειρίζεται εκτός Γερμανίας για τα έσοδά της, λόγω του χαμηλού αριθμού επιβατών στα εγχώρια αεροδρόμια.