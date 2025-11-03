Kinsen Hellas: Εξαγόρασε τη θυγατρική της Europcar Mobility Group σε Αυστρία και Ουγγαρία

Μέσα από αυτή τη συμφωνία, φιλοδοξία της Kinsen Hellas είναι να εδραιωθεί ως σημαντικός παίκτης στην ευρωπαϊκή αγορά mobility, χαράσσοντας τη δική της πορεία επιτυχίας.

Το σύνολο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Megadrive Autovermietung σε Αυστρία και Ουγγαρία απέκτησε η Kinsen Hellas σε συμφωνία με την Europcar Mobility Group,

Η Megadrive Autovermietung GmbH είναι μια αυστριακή εταιρεία ενοικίασης οχημάτων με έδρα τη Βιέννη, η οποία λειτουργεί ως περιφερειακή επωνυμία της Europcar Mobility Group απασχολώντας συνολικά 71 εργαζομένους. Διαθέτει 7 καταστήματα σε ολόκληρη την Αυστρία – συμπεριλαμβανομένων σημαντικών αεροδρομίων (Βιέννη, Ίνσμπρουκ, Σάλτσμπουργκ, Γκρατς, Λιντς) και βασικών σημείων σε αστικά κέντρα - προσφέροντας έναν στόλο περίπου 900 οχημάτων, από οικονομικά αυτοκίνητα έως υψηλότερες κατηγορίες αυτοκινήτων και van.

Στο πλαίσιο αυτού του νέου κεφαλαίου, η Megadrive Autovermietung συνεχίζει τη λειτουργία της απρόσκοπτα. Συγκεκριμένα, η Megadrive θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην αγορά υπό το εμπορικό σήμα Buchbinder. Ο ξεκάθαρος στόχος της Kinsen Hellas είναι να ενισχύσει περαιτέρω και με σταθερά βήματα την ανάπτυξή της τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Kinsen Hellas σκοπεύει να αξιοποιήσει την τοπική τεχνογνωσία της Megadrive ώστε να εισαγάγει την επωνυμία Goldcar στην Αυστρία και την Ουγγαρία στο άμεσο μέλλον.

Τα τελευταία χρόνια, η Europcar Mobility Group και η Kinsen Hellas έχουν αναπτύξει μια ισχυρή στρατηγική συνεργασία, με επιτυχημένες συνέργειες franchise ενισχύοντας την παρουσία των εμπορικών σημάτων Europcar και Goldcar ως ποιοτικές λύσεις mobility στην Ελλάδα. Η εξαιρετική πορεία της Kinsen Hellas έχει αναγνωριστεί στο υψηλότερο επίπεδο, λαμβάνοντας διακρίσεις στα συνέδρια της Europcar Mobility Group, μεταξύ των οποίων το Regional Country Award 2023 για το Revenue Growth και το Network Development Award 2022. Αυτές οι διακρίσεις αντανακλούν τον στρατηγικό προσανατολισμό, τη δυναμική ανάπτυξη και την προσήλωση της Kinsen Hellas στην ποιότητα των υπηρεσιών της στον τομέα του mobility.