Τράπεζα Πειραιώς: Απέκτησε 4,55 εκατ. μετοχές έναντι 32,03 εκατ. ευρώ

Στην απόκτηση 4.550.000 ιδίων μετοχών προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς, κατά το διάστημα 17 με 24 Οκτωβρίου, με μέση τιμή κτήσης 7,040884 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 32.036.023,26 ευρώ.

Στην απόκτηση 4.550.000 ιδίων μετοχών προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς, κατά το διάστημα 17 με 24 Οκτωβρίου, με μέση τιμή κτήσης 7,040884 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 32.036.023,26 ευρώ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 17.10.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Πρόσθετου Σκέλους του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), που εγκρίθηκε:

με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 14.04.2025, όπως τροποποιήθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 23.09.2025 και σε συνέχεια των από 26.09.2025 και 17.10.2025 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της,

με την από 17.10.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της θυγατρικής της, Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (η «Τράπεζα») και τις από 17.10.2025 σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας,

ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 17.10.2025 – 24.10.2025 η Τράπεζα απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 4.550.000 μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €7,040884 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €32.036.023,26.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Εταιρεία κατέχει (άμεσα ή έμμεσα μέσω της Τράπεζας) συνολικά 9.038.242 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,72% του καταβεβλημένου – κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε το Πρόγραμμα – μετοχικού κεφαλαίου.»