Σ. Αραβία: Οι τράπεζες κλείνουν τη στρόφιγγα των δανείων

Οι νέοι κανονισμοί αναγκάζουν τις σαουδαραβικές τράπεζες να γίνουν πιο «επιλεκτικές».

Οι σαουδαραβικές τράπεζες αρχίζουν να δείχνουν σημάδια επιβράδυνσης του δανεισμού για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, καθώς η περιορισμένη ρευστότητα και οι νέοι τραπεζικοί κανονισμοί καθιστούν πιο δύσκολη την ικανοποίηση της ζήτησης για πίστωση.

Ο μεσοπρόθεσμος δανεισμός από τις τοπικές τράπεζες μειώθηκε κατά 5% το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας την πρώτη τριμηνιαία πτώση από το 2022, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Αυτό σηματοδοτεί τα πρώτα σημάδια επιβράδυνσης μετά από χρόνια εκρηκτικής ανάπτυξης, που οδήγησε τους όγκους δανείων σε ιστορικό υψηλό τον Ιούνιο.

Μια μεγαλύτερη υποχώρηση φαίνεται πλέον πιθανή, καθώς οι τράπεζες αντιμετωπίζουν έντονη οικονομική δραστηριότητα, βραδύτερη αύξηση των καταθέσεων και κανονισμούς που σύντομα θα απαιτούν τη διακράτηση περισσότερου κεφαλαίου στους ισολογισμούς τους, σύμφωνα με τη Moody’s Ratings.

«Οι τράπεζες γίνονται πιο επιλεκτικές», δήλωσε ο Ashraf Madani, αντιπρόεδρος και ανώτερος αναλυτής πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας. «Τώρα, οι τράπεζες λαμβάνουν δέκα αιτήσεις και εγκρίνουν επτά δάνεια».

Ο ίδιος αναμένει περισσότερη επιφυλακτικότητα στο μέλλον, η οποία τελικά θα οδηγήσει σε μικρότερη παραγωγή δανείων και σε μείωση του λόγου δανείων προς καταθέσεις των τραπεζών από το 115% που βρίσκεται φέτος.

Οι δανειστές αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις, καθώς οικονομικοί φορείς —από κρατικούς οργανισμούς έως επιχειρήσεις— προσπαθούν να υλοποιήσουν το όραμα Vision 2030 του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Το σχέδιο αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη νέων βιομηχανιών, από τα χρηματοοικονομικά έως την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση της οικονομίας από το πετρέλαιο και να μετατραπεί το Ριάντ σε παγκόσμιο επενδυτικό κόμβο.

Καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να καταγράφει διαρκή δημοσιονομικά ελλείμματα, το κρατικό επενδυτικό ταμείο (sovereign wealth fund) επανεξετάζει τις προτεραιότητές του για νέες δαπάνες και οι αγορές χρέους βρίσκονται ακόμη σε φάση ανάπτυξης, οι τράπεζες έχουν καταστεί η κύρια πηγή χρηματοδότησης αυτών των σχεδίων. Οι δανειστές έχουν αυξήσει τον δικό τους δανεισμό για να ανταποκριθούν στη ζήτηση για δάνεια, εκδίδοντας χρέος τόσο ανώτερου όσο και κατώτερου επιπέδου.

Προσθέτοντας στις προκλήσεις τους, οι κανονισμοί της Κεντρικής Τράπεζας της Σαουδικής Αραβίας θα αυξήσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις κατά 1% στα μέσα του 2026.

Ο Junaid Ansari, διευθυντής στρατηγικής επενδύσεων και έρευνας στην Kamco Investment Company, δήλωσε ότι ο αντίκτυπος «θα πρέπει να είναι διαχειρίσιμος», ενώ η Moody’s θεωρεί ότι οι απαιτήσεις αυτές θα ασκήσουν πίεση στους ισολογισμούς των τραπεζών και θα επιταχύνουν την επιβράδυνση του δανεισμού.