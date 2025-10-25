Toyota: Εξετάζει την εισαγωγή στην Ιαπωνία οχημάτων της κατασκευής ΗΠΑ

Το σχέδιο ευθυγραμμίζεται με τις προσπάθειες της Ιαπωνίας να αντιμετωπίσει το εμπορικό της έλλειμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Toyota ενδέχεται να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα σχέδια για την εισαγωγή οχημάτων που κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ιαπωνία, κατά τη διάρκεια της τριήμερης επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα, που ξεκινά τη Δευτέρα, όπως μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο NHK το Σάββατο.

Ο πρόεδρος της Toyota, Ακίο Τογιόντα, αναμένεται να παρουσιάσει το σχέδιο αυτό στη διάρκεια προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ του Τραμπ και κορυφαίων Ιαπώνων επιχειρηματιών, ανέφερε το ρεπορτάζ χωρίς να επικαλείται πηγές.

Ένα άτομο με γνώση του θέματος δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι ο πρόεδρος της Toyota έκανε τις απαραίτητες προετοιμασίες για να συμμετάσχει στη συνάντηση με τον Τραμπ. Εκπρόσωπος της Toyota ανέφερε ότι το δημοσίευμα δεν βασίζεται σε επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας.

Το σχέδιο αυτό ευθυγραμμίζεται με τις προσπάθειες της Ιαπωνίας να αντιμετωπίσει το εμπορικό της έλλειμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η ιαπωνική κυβέρνηση εξετάζει επίσης την αναθεώρηση των κανονισμών ώστε να επιτρέψει την πώληση αυτοκινήτων αμερικανικής κατασκευής στην Ιαπωνία χωρίς πρόσθετες δοκιμές, πρόσθεσε το NHK.