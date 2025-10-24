Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς σε «BBB-» - Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank

Σε αναβάθμιση των βασικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας της Alpha Bank και της Πειραιώς, προχώρησε η Fitch Ratings, ενώ παράλληλα αναθεώρησε σε θετικό το Outlook για τις Eurobank και Εθνική Τράπεζα, διατηρώντας τις αξιολογήσεις τους στο ίδιο επίπεδο.

Συγκεκριμένα, η Alpha Bank αναβαθμίστηκε σε «BBB-» από «BB+», με σταθερή προοπτική, με την αναβάθμιση να αποδίδεται στη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού και της κερδοφορίας, καθώς και στη σταδιακή μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η Πειραιώς αναβαθμίστηκε επίσης σε ‘BBB-’ από ‘BB+’, με σταθερή προοπτική, χάρη στη βελτίωση της κερδοφορίας και στη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Το outlook των Eurobank και Εθνική Τράπεζα βελτιώθηκε σε «Θετικό» από «σταθερό», διατηρώντας τις πιστοληπτικές διαβαθμίσεις στο «BBB-».

Η Fitch επισημαίνει την ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη μείωση της ανεργίας και την αυξημένη ζήτηση πιστώσεων, παράγοντες που ενισχύουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τις οικονομικές προοπτικές των τραπεζών.

