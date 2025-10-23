Πώς προχωρά ο διαγωνισμός για το logistics center στον Γκόνο

Προχωρά από το PPF ο ανταγωνιστικός διάλογος με Goldair Cargo - Aktor - Trade Estates και ΟΛΘ, για την ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης του έργου «Ανάπτυξη, Αδειοδότηση, Κατασκευή, Λειτουργία, Εκμετάλλευση και Συντήρηση Επιχειρηματικού Πάρκου στο ακίνητο του πρώην στρατοπέδου Γκόνου της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ». Το project και τα οφέλη.

Στην ουσιαστική του φάση, καθώς υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις με δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, από τη μονάδα PPF του Υπερταμείου που ωριμάζει τον διαγωνισμό, περνάει το στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης του έργου «Ανάπτυξη, Αδειοδότηση, Κατασκευή, Λειτουργία, Εκμετάλλευση και Συντήρηση Επιχειρηματικού Πάρκου στο ακίνητο του πρώην στρατοπέδου Γκόνου της ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ».

Όπως είχαμε αναφέρει το καλοκαίρι, οι δύο διεκδικητές είχαν κληθεί να υποβάλουν φάκελο συμμετοχής σε ανταγωνιστικό διάλογο, χρειάστηκε χρόνος και επιπλέον δικαιολογητικά, έτσι, προέκυψε μια μικρή παράταση στο Β1 στάδιο του διαγωνισμού. Το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα οδηγήσει στην υποβολή οικονομικών προσφορών από την «Ένωση Goldair Cargo - Aktor Όμιλος Εταιρειών» των Κ. Καλλίνικου - Αλ. Εξάρχου, στην οποία έχει εισέλθει και η Trade Estates (ΑΕΕΑΠ του ομίλου Fourlis) και ο ΟΛΘ, συμφερόντων του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη.

Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει για τουλάχιστον 30 έτη τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, ανάπτυξη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Επιχειρηματικού Πάρκου στο πρώην Στρατόπεδο Γκόνου, συνολικής έκτασης 672.000 τ.μ.. Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 260 εκατ. ευρώ ανάλογα με την αναπτυξιακή στρατηγική, δηλαδή ανάλογα με το μείγμα χρήσεων logistics και μεταποίησης που θα επιλεγεί. Η ακριβής διάρκεια της παραχώρησης, καθώς και τυχόν παράτασης που δύναται να δοθεί, θα καθοριστούν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Ευρύτερα, το έργο αυτό εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην καθιέρωση της Ελλάδας ως κόμβου logistics, θα ενισχύσει την οικονομία με 325 εκατ. ευρώ ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και θα δημιουργήσει 3.000 νέες θέσεις εργασίας, με σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Με την αξιοποίηση του ακινήτου στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, η Βόρεια Ελλάδα θα αποκτήσει ένα σύγχρονο επιχειρηματικό πάρκο που θα αναβαθμίσει τον κλάδο των συνδυασμένων μεταφορών, με ουσιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και την εθνική οικονομία. Η ΓΑΙΑΟΣΕ, ως δικαιούχος του έργου, ανέθεσε στη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ (PPF) τη διενέργεια του διαγωνισμού, η οποία εκκίνησε τη διαγωνιστική διαδικασία αφού πρώτα ολοκλήρωσε τις απαραίτητες προκαταρκτικές ενέργειες ωρίμανσης για την παραχώρηση του ακινήτου στο επενδυτικό σχήμα που θα επιλεγεί.

Το ακίνητο διαθέτει σιδηροδρομική σύνδεση με τον Εμπορικό Σταθμό του ΟΣΕ και τον ΟΛΘ, η οποία όμως έχει εγκαταλειφθεί και απαιτείται η αναβάθμιση της. Η θέση του ακινήτου, η μεγάλη του έκτασή και η σιδηροδρομική σύνδεση το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό για την ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου συνδυασμένων μεταφορών υπερτοπικής σημασίας. Το project θα διασυνδέει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με τα Βαλκάνια και την ανατολική Ευρώπη μέσω συνδυασμένων μεταφορών οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων.