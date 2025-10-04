Prodea Investments: Η στρατηγική της ΑΕΕΑΠ και οι κλάδοι «αιχμής» - Τα «πωλητήρια»

Στην αύξηση των επενδύσεων στον κλάδο των εμπορικών αποθηκών - logistics, έναν στρατηγικό κλάδο ανάπτυξης της χώρας μας, εστιάζει η ΑΕΕΑΠ. Ο σημαντικός τομέας τουρισμού. Πωλητήρια σε 33 ακίνητα για 66 εκατ. ευρώ. Τα οικονομικά μεγέθη, τι αναφέρει η διοίκηση στην οικονομική έκθεση.

Η Prodea Investments συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα με βασική στρατηγική της να είναι η αλλαγή τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (με έμφαση στις εμπορικές αποθήκες και τον ξενοδοχειακό κλάδο) όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων. Από πλευράς σύνθεσης του χαρτοφυλακίου, η ΑΕΕΑΠ εστιάζει στην αύξηση των επενδύσεων στον κλάδο των εμπορικών αποθηκών (logistics), ένα στρατηγικό κλάδο ανάπτυξης της χώρας μας λαμβανομένης υπόψιν της κομβικής γεωγραφικής θέσης της. Στρατηγική της εταιρείας είναι η απόκτηση εμπορικών αποθηκών σύγχρονων προδιαγραφών, οι οποίες, όπως και στην περίπτωση των γραφείων, ανωτέρω, δεν είναι άμεσα διαθέσιμες και απαιτείται χρόνος για την ωρίμανσή τους, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ εννέα και δώδεκα μηνών.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, στις 30 Ιουνίου 2025 στα διακρατούμενα προς πώληση στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας περιλαμβάνονται 14 ακίνητα επένδυσης εύλογης αξίας 67,623 εκατ. και οι συμμετοχές της στις θυγατρικές I&B Real Estate EAD στη Βουλγαρία, Μιλόρα Μ.Α.Ε. και Ourania Επενδυτική Α.Ε. στην Ελλάδα. Εντός του πρώτου εξαμήνου 2025 η Εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση 33 ακινήτων που ήταν ταξινομημένα ως διακρατούμενα προς πώληση, ανάμεσα στα οποία τα γραφεία του υπουργείου Τουρισμού επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας. Ειδικότερα, στις 13 Μαΐου 2025 ολοκλήρωσε την πώληση δύο ακινήτων επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας 12 και Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας 14, στην Αθήνα. Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε 26,50 και 20,25 εκατ., αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΕΕΑΠ προωθεί μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 837,8 εκατ. ευρώ μέσω των 14 νέων αναπτύξεων που έχει δρομολογήσει. Το μεγαλύτερο μέρος επί του συνόλου των νέων επενδύσεων, ήτοι ποσό ύψους σχεδόν 390 εκατ. ευρώ αφορούν στον κλάδο της φιλοξενίας. Ακολουθούν 230,5 εκατ. ευρώ επενδύσεις σε οικιστικές αναπτύξεις προς πώληση κυρίως εντός των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων του ομίλου, ενώ κεφάλαια 123 εκατ. ευρώ προορίζονται για τα logistics. Συνολικά πρόκειται για 14 έργα με μία επιφάνεια 263.000 τ.μ..

Ο τομέας τουρισμού και η ευρύτερη στρατηγική

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση α’ εξαμήνου 2025, αναφορικά με τις επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο, η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο του πολυτελών resorts σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω της συμμετοχής της στην «MHV - Mediterranean Hospitality Venture Plc» και με απευθείας επιλεκτικές επενδύσεις στις υπόλοιπες κατηγορίες ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεδομένου ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος στη γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιείται ο Όμιλος θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική επένδυση, η εταιρεία κατέχει το 100% των μετοχών και έλεγχο της MHV που αποτελεί πλέον το κύριο επενδυτικό της όχημα για επενδύσεις σε ξενοδοχειακά ακίνητα και ανάπτυξη οικιστικών και εμπορικών έργων αλληλοσυμπληρωματικών με τα ξενοδοχειακά ακίνητα. Η εταιρεία φιλοδοξεί να καταστήσει την MHV την κορυφαία εταιρεία φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών στη Νότια Ευρώπη και να προσφέρει για πρώτη φορά την ευκαιρία στους επενδυτές, μέσω της Εταιρείας που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτόν τον συναρπαστικό και ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο.

Η Διοίκηση της ΑΕΕΑΠ επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων της Εταιρείας και του Ομίλου μέσα από ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου και δημιουργία υπεραξίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η προαναφερθείσα προσπάθεια βελτιστοποίησης της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου (συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων ώριμων ή μη στρατηγικών ακινήτων ή χαρτοφυλακίων ακινήτων σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος), η απόκτηση και/ή ανάπτυξη σύγχρονων κτηρίων/ξενοδοχείων, η αλλαγή χρήσης και/ή ανακαίνιση ώριμων ακινήτων, η εκμίσθωση κενών χώρων κ.λπ. Αυτές οι ενέργειες απαιτούν ένα διάστημα ωρίμανσης, με τα συνεπαγόμενα έξοδα (σχετιζόμενα με ακίνητα και χρηματοοικονομικά), προκειμένου να αποδώσουν νέα έσοδα στον Όμιλο.

Ήδη τα πρώτα έργα ανάπτυξης έχουν ολοκληρωθεί και σταδιακά υλοποιούνται ή δρομολογούνται νέα έργα (ενδεικτικά το συγκρότημα πεντάστερου ξενοδοχείου με πύργους γραφείων και κατοικιών The Landmark Nicosia, εμπορικές αποθήκες σύγχρονων προδιαγραφών στον Ασπρόπυργο όπου ο Όμιλος αναμένεται να αναπτύξει έναν από τα μεγαλύτερα hubs logistics στην Ελλάδα, πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα στις Κυκλάδες κλπ.) με αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών και τη βελτίωση της κερδοφορίας στις επόμενες χρήσεις.

Τι θα λάβει από το «ναυάγιο» με Aktor

Αναφορικά με τη Συμφωνία - Πλαίσιο που συνήψε η ΑΕΕΑΠ με την εταιρεία «Aktor», η εταιρεία στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 ανακοίνωσε ότι παρά τις εντατικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μερών προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της συναλλαγής, αυτό δεν κατέστη εφικτό και, ως αποτέλεσμα, ματαιώθηκε η ως άνω συναλλαγή και θα υλοποιηθούν από τα μέρη τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία – Πλαίσιο, σύμφωνα με τους όρους της οποίας θα καταβληθεί στην Εταιρεία το ποσό των 15 εκατ. ευρώ, όπως έχει ήδη αναφέρει το insider.gr. Η Εταιρεία είχε ήδη εισπράξει το ποσό των 5 εκατ. και το υπολειπόμενο ποσό θα της καταβληθεί έως την 30 Οκτωβρίου 2025.

Τα μεγέθη

Προ ημερών η μεγαλύτερη εγχώρια σε μέγεθος ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου 6μήνου 2025, βάσει των οποίων ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 112,4 εκατ. έναντι 113,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,6%. Ο κύκλος εργασιών αφορά σε: α) έσοδα από μισθώματα ποσού 69,13 εκατ. έναντι 75,2 εκατ. για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2024 (η μείωση των εσόδων από μισθώματα προήλθε κυρίως από την πώληση των ακινήτων που ολοκληρώθηκαν εντός του πρώτου εξαμήνου 2025 και στο δεύτερο εξάμηνο του 2024, β) ) σε έσοδα ξενοδοχειακού κλάδου (τα οποία υπόκεινται σε εποχικότητα) ποσού 25,657 εκατ. έναντι 24,233 εκατ. την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2024 και γ) σε έσοδα από πώληση αποθεμάτων ακινήτων ποσού 17,583 εκατ. και τα οποία προέρχονται από τις εταιρείες Wise Athanasia Μ.ΙΚΕ, Wise Louisa Μ.Α.Ε. και Θερμοπύλων 77 Μ.ΙΚΕ (6,006 εκατ.), καθώς και από την εταιρεία Parklane Hotels Limited (11,577 εκατ.), θυγατρική της MHV.

Τα Κέρδη περιόδου στο α' εξάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 74,9 εκατ. ευρώ έναντι 40,5 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο του 2024. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 120,1 εκατ. ευρώ έναντι 85,7 εκατ. ευρώ α' εξάμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 34,4 εκατ. ευρώ προερχόμενη κυρίως από την αύξηση του καθαρού κέρδους από την αναπροσαρμογή των ακινήτων σε εύλογη αξία, την μείωση των άμεσων εξόδων σχετιζόμενων με ακίνητα καθώς και των φόρων - τελών ακίνητης περιουσίας. Η εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση ανήλθε σε 3,15 δισ. ευρώ έναντι 3,15 δισ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου την 30η Ιουνίου 2025 ανήλθε σε 1,5 δισ. ευρώ ή 5,87 ευρώ ανά μετοχή έναντι 1,48 δισ. ευρώ και 5,81 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2024. Εντός του 1ου εξαμήνου του 2025 ο όμιλος ολοκλήρωσε επενδύσεις συνολικής αξίας 98,6 εκατ. ευρώ ενώ σε 128,8 εκατ. ευρώ ανήλθε η συνολική αξία από την πώληση ακινήτων και συμμετοχών σε θυγατρικές και κοινοπραξίες.

Ως προς τα επιτόκια δανεισμού (Euribor) κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2025 παρατηρήθηκε μία πτωτική τάση αλλά συνεχίζουν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ο Όμιλος έχει ήδη συνάψει συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου για ποσό 502,7 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των δανειακών κεφαλαίων του Ομίλου με όρους σταθερού επιτοκίου ή για τα οποία έχουν ήδη συναφθεί συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου ανέρχεται σε 51,3%. Αναφορικά με την πληθωριστική πίεση, τα έσοδα της Εταιρείας από μισθώματα είναι στην πλειοψηφία τους συνδεδεμένα με ρήτρα αναπροσαρμογής σε σχέση με την μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Συγκέντρωση σε πελάτες

Από τους μεγαλύτερους μισθωτές του Ομίλου, ήτοι Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ»), Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, Ελληνικό Δημόσιο και Ιταλικό Δημόσιο, η ΕΤΕ αντιπροσωπεύει άνω του 10% των εσόδων από μισθώματα του Ομίλου. Τα έσοδα από μισθώματα για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2025 από την ΕΤΕ ανήλθαν σε 20,066 εκατ., ήτοι 29% (30 Ιουνίου 2024: €20.069, ήτοι 27,1%). Τα έσοδα από μισθώματα της ΕΤΕ περιλαμβάνονται στους λειτουργικούς τομείς Τραπεζικά Καταστήματα (14,994 εκατ.), Γραφεία (5,063 εκατ.) και στον γεωγραφικό τομέα Ελλάδα.