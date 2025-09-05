Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Βεϊνόγλου από την HIG

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι οι συγκεντρώσεις δεν μεταβάλλουν τις ανταγωνιστικές συνθήκες και δεν προκαλούν σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτών με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές που δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Ορφεύς Βεϊνόγλου από την HIG. Αναλυτικά, όπως αναφέρει ανακοίνωση χθες, 4 Σεπτεμβρίου 2025, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε τις υπ' αριθ. 889/2025 και 890/2025 αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, οι συγκεντρώσεις που αφορούν στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «H.I.G. Capital LLC», επί της ανώνυμης εταιρείας «Ορφεύς Βεϊνόγλου Διεθνής Μεταφορική Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Βεϊνόγλου»).

Οι εξετασθείσες συναλλαγές περιλαμβάνουν την απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρείες «H.I.G. Capital LLC» και «Orbit Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» επί της Βεϊνόγλου, την απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Στριμ Παγκόσμιες Λύσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας Α.Ε.» από την Βεϊνόγλου και την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «H.I.G. Capital LLC», επί της Βεϊνόγλου.

Οι συγκεντρώσεις αφορούν κυρίως τις αγορές της παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής (contract logistics services) και της παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς εμπορευμάτων (freight forwarding).

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα μικρά συνδυαστικά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, έκρινε ότι οι συγκεντρώσεις παρότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, δεν μεταβάλλουν τις ανταγωνιστικές συνθήκες και δεν προκαλούν σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτών με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές που δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις.