Επιχειρήσεις

Αυτό είναι το ελληνικό παγωτό που κερδίζει τα διεθνή βραβεία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αυτό είναι το ελληνικό παγωτό που κερδίζει τα διεθνή βραβεία
19 Βραβεία Great Taste Awards για τα παγωτά ΚΑΥΑΚ.

19 Βραβεία Great Taste Awards για τα παγωτά ΚΑΥΑΚ.

Άλλη μία χρονιά που η ελληνική εταιρία παγωτών Kayak διακρίνεται με 2 μοναδικές γεύσεις, στο διεθνή γαστρονομικό διαγωνισμό τροφίμων Great Taste Awards, φτάνοντας τα 19 βραβεία!

Το παγωτό Κρέμα με ελληνικό φιστίκι, ανθότυρο και σύκο, δικαίως απέσπασε 2 χρυσά αστέρια από την καταξιωμένη επιτροπή. Πρόκειται για μία γεύση όπου προσφέρει την απόλυτη ελληνική εμπειρία θυμίζοντας ότι 3 υλικά είναι αρκετά για να απογειώσουν την επιθυμία για ελληνικό & ποιοτικό παγωτό.

Μεγάλη διάκριση και για το παγωτό Panettone που απέσπασε 2 χρυσά αστέρια. Δεν είναι απλώς μία εποχική γεύση, είναι μια πολυδιάστατη εμπειρία, που συνδυάζει μοναδικά σε κάθε κουταλιά, τα κομμάτια πανετόνε με την βελούδινη και πλούσια γεύση των ζαχαρωμένων φρούτων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΔΕΘ: Κλείδωσε το πακέτο παροχών για το 2026 – Παρεμβάσεις για στεγαστικό, δημογραφικό και μεσαία εισοδήματα

Αντίστροφη μέτρηση για το «μπαζούκα» της Alpha Bank

Με φθηνή βενζίνη από Βουλγαρία φουλάρουν οι Έλληνες, κλείνουν τα πρατήρια στην παραμεθόριο

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider