Tesla: Συνεχίστηκε για 8ο μήνα η κατάρρευση των πωλήσεων στην Ευρώπη

Η πτώση των πωλήσεων της Tesla συνεχίζεται σε όλες σχεδόν τις μεγαλύτερες αγορές ηλεκτρικών οχημάτων της Ευρώπης, κοστίζοντας στην εταιρεία σημαντικό μερίδιο στις χώρες όπου σημειώνεται ισχυρότερη ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων.

Η πτώση των πωλήσεων της Tesla συνεχίζεται σε όλες σχεδόν τις μεγαλύτερες αγορές ηλεκτρικών οχημάτων της Ευρώπης, κοστίζοντας στην εταιρεία σημαντικό μερίδιο στις χώρες όπου σημειώνεται ισχυρότερη ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι ταξινομήσεις νέων οχημάτων Tesla μειώθηκαν κατά 39% τον περασμένο μήνα στη Γερμανία και κατά 56% τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, δήλωσε η Ομοσπονδιακή Αρχή Μεταφορών την Τετάρτη (3 Σεπτεμβρίου), παρά το γεγονός πως οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία αυξήθηκαν 46% σε ολόκληρο τον κλάδο τον Αύγουστο.

Η αυτοκινητοβιομηχανία του Έλον Μασκ κατέγραψε επίσης σημαντικές μειώσεις πωλήσεων τον Αύγουστο στη Γαλλία, όπου υποχώρησαν κατά 47,3% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024, ενώ η συνολική αγορά αυτοκινήτων αυξήθηκε σχεδόν κατά 2,2%. Ακόμα χειρότερα τα νούμερα στην Σουηδία, όπου οι πωλήσεις βούτηξαν 84%, ενώ οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων παρέμειναν σταθερές και η συνολική αγορά αυξήθηκε κατά 6%, ενώ στη Δανία η πτώση έφτασε το 42%. Επίσης, οι ταξινομήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 50% στην Ολλανδία και κατά 4,4% στην Ιταλία.

Η Νορβηγία αποτελεί εξαίρεση, με τις ταξινομήσεις να αυξάνονται κατά 21% τον περασμένο μήνα και κατά 26% από την αρχή του έτους.

Σε όλη την Ευρώπη, τα ηλεκτρικά οχήματα αυξήθηκαν 26% το πρώτο επτάμηνο, ακόμη και όταν οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 40%, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι παγκόσμιες παραδόσεις οχημάτων της Tesla μειώθηκαν κατά 13% το πρώτο εξάμηνο, θέτοντας την εταιρεία σε τροχιά για τη δεύτερη συνεχόμενη ετήσια πτώση της.

Ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία αναμένεται να λάβει ώθηση αυτό το τρίμηνο από τους Αμερικανούς καταναλωτές, που επιταχύνουν τις αγορές ηλεκτρικών οχημάτων πριν λήξουν οι ομοσπονδιακές φορολογικές ελαφρύνσεις, αυτή η ανοδική πορεία θα μπορούσε να περιοριστεί από την αδυναμία τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Κίνα, όπου οι εργοστασιακές παραδόσεις μειώνονται συνεχώς.

Σε όλη την Ευρώπη, τα ηλεκτρικά οχήματα αυξήθηκαν 26% το πρώτο επτάμηνο, ακόμη και όταν οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 40%, σύμφωνα με το Bloomberg.