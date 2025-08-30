Spirit Airlines: Δεύτερη αίτηση για προστασία από πτώχευση μέσα σε ένα χρόνο

Σε ελεύθερη πτώση η μετοχή της εταιρείας, που έχει χάσει 72% της αξίας της τον τελευταίο μήνα.

Η Spirit Airlines υπέβαλε αίτηση για προστασία από πτώχευση την Παρασκευή για δεύτερη φορά μέσα σε έναν χρόνο, μόλις μερικούς μήνες μετά την αποτυχία της να βρει σταθερή χρηματοοικονομική βάση μετά την έξοδό της από την προστασία του άρθρου 11 του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα τον Μάρτιο.

Οι πιστωτές της Spirit συμφώνησαν στην προηγούμενη πτώχευση της αεροπορικής να ανταλλάξουν χρέος ύψους 795 εκατομμυρίων δολαρίων με μετοχές, αλλά η αεροπορική απέφυγε μεγαλύτερες αλλαγές για μείωση των εξόδων, όπως η απόσυρση αεροσκαφών ή η δραστική μείωση του μεγέθους της.

Η Spirit τώρα δηλώνει ότι θα μειώσει το δίκτυό της και θα συρρικνώσει το στόλο της, μέτρα που θα μειώσουν τα έξοδα κατά «εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια» ετησίως.

«Από τη στιγμή που βγήκαμε από την προηγούμενη αναδιάρθρωσή μας, η οποία είχε ως αποκλειστικό στόχο τη μείωση του χρηματοδοτούμενου χρέους της Spirit και την αύξηση των κεφαλαίων, είναι πλέον σαφές ότι χρειάζεται να γίνει πολύ περισσότερη δουλειά και ότι υπάρχουν πολλά ακόμα εργαλεία διαθέσιμα για να θέσουμε τη Spirit σε καλύτερη θέση για το μέλλον», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Spirit, Dave Davis, σε ανακοίνωση τύπου.

Στην αίτησή της, η Spirit ανέφερε τα περιουσιακά της στοιχεία και τις υποχρεώσεις της, οι οποίες κυμαίνονται από 1 έως 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η αεροπορική εταιρεία επιχείρησε να καθησυχάσει τους πελάτες της, διαβεβαιώνοντάς τους ότι μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν κράτηση και να πετούν με την Spirit μετά την κατάθεση της αίτησης πτώχευσης.

«Σχεδόν κάθε μεγάλη αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ έχει χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία για να βελτιώσει τις επιχειρήσεις της και να τις τοποθετήσει σε θέση να οδεύσει σε μακροπρόθεσμη επιτυχία», ανέφερε η Spirit στο λογαριασμό της στο Instagram.

Έπεσαν στο κενό οι ελπίδες

Η Spirit, γνωστή για τα φωτεινά της κίτρινα αεροπλάνα, είχε ελπίσει ότι θα βγει πιο ισχυρή από την προηγούμενη πτώχευσή της, στην οποία εισήλθε τον Νοέμβριο και εξήλθε τον Μάρτιο. Ωστόσο, η αεροπορική εταιρεία βυθίστηκε από τις συνεχώς υψηλές δαπάνες και τη μειωμένη ζήτηση για εσωτερικές πτήσεις στις ΗΠΑ.

Σε κατάθεση στο δικαστήριο τον Δεκέμβριο, η Spirit είχε προβλέψει καθαρά κέρδη ύψους 252 εκατομμυρίων δολαρίων για το φετινό έτος. Ωστόσο, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανακοίνωσε ότι είχε χάσει σχεδόν 257 εκατομμύρια δολάρια από τις 13 Μαρτίου, όταν εξήλθε από το άρθρο 11, έως το τέλος Ιουνίου.

Η Spirit προειδοποίησε πριν από μερικές εβδομάδες ότι ίσως δεν θα επιβιώσει για περισσότερο από έναν χρόνο, εκτός αν αυξήσει σημαντικά τα διαθέσιμα μετρητά της.

Οι μετοχές της Spirit έχουν μειωθεί κατά 72% τον τελευταίο μήνα και κατά 45% στις συναλλαγές της Παρασκευής.

