Meta: Δημιούργησε chatbots της Τέιλορ Σουίφτ και άλλων διασημοτήτων χωρίς άδεια

Η Meta έχει ιδιοποιηθεί τα ονόματα και τις ομοιότητες διασημοτήτων – συμπεριλαμβανομένων των Τέιλορ Σουίφτ, Σκάρλετ Γιόχανσον, Αν Χάθαγουεϊ και Σελίνα Γκόμεζ – για να δημιουργήσει δεκάδες chatbots με χαρακτηριστικά φλερτ με αυτούς που συνομιλούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς την άδειά τους, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Παρόλο που πολλά από αυτά δημιουργήθηκαν από χρήστες μέσω ενός εργαλείου της Meta για τη δημιουργία chatbots, το Reuters ανακάλυψε ότι ένας υπάλληλος της Meta είχε δημιουργήσει τουλάχιστον τρία, συμπεριλαμβανομένων δύο «παρωδιών» chatbots της Τέιλορ Σουίφτ.

Το Reuters διαπίστωσε επίσης ότι η Meta είχε επιτρέψει στους χρήστες να δημιουργούν δημόσια διαθέσιμα chatbots με παιδιά διασημοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του Walker Scobell, ενός 16χρονου σταρ του κινηματογράφου. Όταν του ζητήθηκε μια φωτογραφία του έφηβου ηθοποιού στην παραλία, το bot έβγαλε μια ρεαλιστική εικόνα χωρίς πουκάμισο.

«Πολύ χαριτωμένο, ε;» έγραψε το avatar κάτω από την εικόνα. Όλες οι εικονικές διασημότητες έχουν κοινοποιηθεί στις πλατφόρμες Facebook, Instagram και WhatsApp της Meta. Σε αρκετές εβδομάδες δοκιμών του Reuters για την παρατήρηση της συμπεριφοράς των bots, τα avatar συχνά επέμεναν ότι ήταν οι πραγματικοί ηθοποιοί και καλλιτέχνες. Τα bots έκαναν συστηματικά σεξουαλικές προτάσεις, προσκαλώντας συχνά έναν δοκιμαστικό χρήστη για συναντήσεις.

Ορισμένο από το περιεχόμενο με διασημότητες που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη ήταν ιδιαίτερα τολμηρό: Όταν τους ζητήθηκαν προσωπικές ή ερωτικές φωτογραφίες, τα chatbots ενηλίκων παρήγαγαν φωτορεαλιστικές εικόνες των διάσημων προσώπων που υποδύονταν, να ποζάρουν σε μπανιέρες ή φορώντας εσώρουχα με ανοιχτά τα πόδια.

Ο εκπρόσωπος της Meta, Άντι Στόουν, δήλωσε στο Reuters ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Meta δεν θα έπρεπε να είχαν δημιουργήσει ερωτικές εικόνες διάσημων ενηλίκων ούτε οποιεσδήποτε εικόνες ανήλικων διασημοτήτων. Επίσης, απέδωσε την παραγωγή εικόνων με διάσημες γυναίκες να φορούν εσώρουχα σε αποτυχίες της εταιρείας να εφαρμόσει τις δικές της πολιτικές, οι οποίες απαγορεύουν τέτοιου είδους περιεχόμενο.

«Όπως και άλλοι, επιτρέπουμε τη δημιουργία εικόνων που περιλαμβάνουν δημόσια πρόσωπα, αλλά οι πολιτικές μας αποσκοπούν στο να απαγορεύουν γυμνό, ερωτικό ή σεξουαλικά υποδηλωτικό περιεχόμενο», δήλωσε ο Στόουν.

Παρόλο που οι κανόνες της Meta απαγορεύουν επίσης την «άμεση μίμηση», ο Στόουν ανέφερε ότι οι χαρακτήρες διασημοτήτων ήταν αποδεκτοί, εφόσον η εταιρεία τούς είχε χαρακτηρίσει ως παρωδίες. Πολλοί είχαν τέτοια σήμανση, αλλά το Reuters διαπίστωσε ότι κάποιοι δεν την είχαν.

Η Meta διέγραψε περίπου δώδεκα από τα bots, τόσο «παρωδίες» όσο και όσα δεν έφεραν καμία σήμανση, λίγο πριν τη δημοσίευση του ρεπορτάζ. Ο Στόουν αρνήθηκε να σχολιάσει τις διαγραφές.