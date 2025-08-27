Νέος Διευθύνων Σύμβουλος στην Ευρώπη Holdings, ο Ιωάννης Παπαβασιλείου

Τα καθήκοντα του Διευθύνοντα Συμβούλου της Ευρώπη Holdings αναλαμβάνει ο Ιωάννης Παπαβασιλείου, όπως αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που διαμόρφωσε το νέο ΔΣ που συγκροτήθηκε σε σώμα.

Τα καθήκοντα του Διευθύνοντα Συμβούλου της Ευρώπη Holdings αναλαμβάνει ο Ιωάννης Παπαβασιλείου, όπως αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που διαμόρφωσε το νέο ΔΣ που συγκροτήθηκε σε σώμα.

Επιπλέον, ορίστηκαν από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα νέα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, και, τέλος, κάθε μία από τις δύο Επιτροπές της Εταιρείας, ήτοι η Επιτροπή Ελέγχου, ως τα μέλη της εκλέχθηκαν από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, και η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, όρισε τον Πρόεδρό της και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η «Ευρώπη Holdings Ανώνυμη Εταιρεία» (Δ.Τ. «Ευρώπη Holdings Α.Ε.»), εφεξής «η Εταιρεία», ανακοινώνει ότι μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία διεξήχθη στις 27 Αυγούστου 2025, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα, επιπλέον δε ορίστηκαν από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα νέα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, και, τέλος, κάθε μία από τις δύο Επιτροπές της Εταιρείας, ήτοι η Επιτροπή Ελέγχου, ως τα μέλη της εκλέχθηκαν από την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, και η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, όρισε τον Πρόεδρό της και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Συγκεκριμένα : 1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, 27.8.2025.

Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 27ης Αυγούστου 2025, για την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον ορισμό θητείας και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, η οποία ελήφθη, κατόπιν της κατ’ άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 25.7.2025 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία βασίστηκε στην από 25.7.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, ως ακολούθως:

1. Νικόλαος Μακρόπουλος, Πρόεδρος, ΜΗ Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,

2. Δημήτριος Κλώνης, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,

3. Ιωάννης Παπαβασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,

4. Δημήτριος Θεοδωρίδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,

5. Κωνσταντίνος Κόκκαλης, ΜΗ Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,

6. Λαβίνια Μακροπούλου, MH Εκτελεστικό, ΜΗ Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,

7. Ιωάννα Πανδή, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ,

8. Χρυσούλα Ξουραφά, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ και

9. Κωνσταντίνος Γεωργάρας, ΜΗ Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο ΜΕΛΟΣ.

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 27.8.2030, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 6 4548/2018 και του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2030 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, συμφώνως με τον Ν. 4706/2020 και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τις προϋποθέσεις των άρθρων 3Α και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντιστοίχως, ενώ δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Επίσης, στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω ορισθέντων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 27ης Αυγούστου 2025 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. Ιωάννας Πανδή, Χρυσούλας Ξουραφά και Κωνσταντίνου Γεωργάρα, διαπιστώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι πληρούνται όλα τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, κριτήρια ανεξαρτησίας.

2. Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα, 27.8.2025.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 27ης Αυγούστου 2025, αφενός μεν καθόρισε, αποδεχόμενη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Ανεξάρτητης Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (αβ) του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, αποτελούμενης από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτο πρόσωπο Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αφετέρου δε όρισε ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τον κ. Γεώργιο Ροζάκη, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ. Κωνσταντίνο Γεωργάρα και την κ. Ιωάννα Πανδή, Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού πρώτα διακριβώθηκε ότι καθένας από τους ανωτέρω πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ενώ ομοίως για όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, και τα κριτήρια και προϋποθέσεις καταλληλότητας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται από τους εξής: 1. 2. 3. Γεώργιο Ροζάκη του Σταύρου, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνο Γεωργάρα του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ιωάννα Πανδή του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι πενταετής, λήγουσα την 27.8.2030, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 6 4548/2018 και του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2030 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής τους, τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, στη συνεδρίασή της, η οποία έλαβε χώρα στις 27.8.2025, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του Ν. 4449/2017, αφού πρώτα διακρίβωσαν ότι ο κ. Γεώργιος Ροζάκης είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία (ελεγχόμενη οντότητα), κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όρισαν, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τον κ. Γεώργιο Ροζάκη, και η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Γεώργιος Ροζάκης του Σταύρου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου (ΜΗ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας),

2.Ιωάννα Πανδή του Νικολάου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), και

3. Κωνσταντίνος Γεωργάρας του Δημητρίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας).

3. Ορισμός των μελών της νέας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και συγκρότηση αυτής σε σώμα, 27.8.2025.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 27ης Αυγούστου 2025, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό των μελών του, ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, κατά τα ανωτέρω (υπό στοιχείο 1), στη συνεδρίασή του, στις 27 Αυγούστου 2025, όρισε, συμφώνως με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (στο εξής «ΕΑ&Υ»), τα μέλη της νέας τριμελούς ΕΑ&Υ, η οποία είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ασκεί από συστάσεώς της, τις προβλεπόμενες στα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020, αρμοδιότητες, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δύο εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, και αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της επιτροπής. Η ΕΑ&Υ έχει θητεία, η οποία είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Πρόεδρός της πρέπει, συμφώνως με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, να είναι ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την ως άνω συνεδρίασή του, όρισε ως μέλη της ΕΑ&Υ τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. Ιωάννα Πανδή, Χρυσούλα Ξουραφά και Κωνσταντίνο Γεωργάρα, αφού πρώτα εξέτασε και διεπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων κατα λληλότητας που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας στο πρόσωπο καθενός εκ των ανωτέρω τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, στα πρόσωπα των κ.κ. Ιωάννας Πανδή, Χρυσούλας Ξουραφά και Κωνσταντίνου Γεωργάρα, προκειμένου η ΕΑ&Υ να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, συμφώνως με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, και, ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας απαρτίζεται από τους εξής:

1. Χρυσούλα Ξουραφά του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2. Κωνσταντίνο Γεωργάρα του Δημητρίου Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

3. Ιωάννα Πανδή του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, αποφασίστηκε ο Πρόεδρος της ΕΑ&Υ., ο οποίος πρέπει, συμφώνως με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, να είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να οριστεί από τα μέλη της ΕΑ&Υ κατά τη συγκρότησή της σε σώμα.

Η θητεία της ΕΑ&Υ θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι πενταετής, λήγουσα την 27.8.2030, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 6 4548/2018 και του άρθρου 18 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2030 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ακολούθως, τα μέλη της νέας ΕΑ&Υ, στη συνεδρίασή της, η οποία έλαβε χώρα στις 27 Αυγούστου 2025, αφού πρώτα διακρίβωσαν ότι η κ. Χρυσούλα Ξουραφά είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία (ελεγχόμενη οντότητα), κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όρισαν, ως Πρόεδρο της ΕΑ&Υ της Εταιρείας, την κ. Χρυσούλα Ξουραφά και η ΕΑ&Υ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Χρυσούλα Ξουραφά του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος της ΕΑ&Υ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας),

2. Ιωάννα Πανδή του Νικολάου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), και 3. Κωνσταντίνος Γεωργάρας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας).

Τα μέλη της ΕΑ&Υ της Εταιρείας είναι σε θέση να ασκήσουν με επιτυχία τις, κατά τον Νόμο και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, αρμοδιότητές της.