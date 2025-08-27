Σε Βουκουρέστι και Τιμισοάρα ως τον Οκτώβριο δύο νέα καταστήματα Funky Buddha. Πότε άνοιξε το πρώτο σημείο πώλησης και πως προχωρά η διείσδυση της ελληνικής εταιρείας Altex AE στη ρουμανική αγορά.

Στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στη ρουμανική αγορά στοχεύει το προσεχές διάστημα η ελληνική εταιρεία Altex AE που δραστηριοποιείται στον κλάδο της ένδυσης, των υποδημάτων και των αξεσουάρ, αναπτύσσοντας το δημοφιλές fashion brand Funky Buddha.

Ήταν την περασμένη άνοιξη, όταν ανακοινώθηκε η επέκταση των δραστηριοτήτων της Funky Buddha στη Ρουμανία, με την εγκατάσταση του πρώτου φυσικού καταστήματός της στα μέσα Απριλίου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα εμπορικά κέντρα του Βουκουρεστίου, το ParkLake. Ακολούθησε η έναρξη λειτουργίας του πρώτου ηλεκτρονικού καταστήματός της - funky-buddha.ro - ενισχύοντας έτσι καθοριστικά την ολοκληρωμένη παρουσία του brand στην τοπική αγορά. Κι όμως τα σχέδια δεν σταματούν εδώ.

Δύο νέα καταστήματα ως τον Οκτώβριο στη Ρουμανία

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της Altex AE για το 2024, οι οποίες καταχωρήθηκαν πριν από μερικές ώρες στο ΓΕΜΗ, έχουν πέσει οι υπογραφές για δύο ακόμη καταστήματα, με στόχο να τεθούν σε λειτουργία τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Τα δύο αυτά καταστήματα θα βρίσκονται στο Βουκουρέστι στο Fashion House Pallady και στην Τιμισοάρα στο Iulius Mall αντίστοιχα.

Η είσοδος της Funky Buddha στην αγορά της Ρουμανίας σηματοδοτεί την εκκίνηση ενός ευρύτερου πλάνου επέκτασης των δραστηριοτήτων της τόσο σε άλλες πόλεις της χώρας όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Τα νέα καταστήματα στην Ελλάδα

Μέσα στο 2025 η εταιρεία άνοιξε δύο νέα εταιρικά καταστήματα Funky Buddha, ένα στον Πειραιά και ένα στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, ενώ ταυτόχρονα λειτούργησαν δύο νέα καταστήματα franchise στο Ρέθυμνο Κρήτης και στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν και οι πλήρεις ανακαινίσεις του flagship καταστήματος στην Ερμού στην Αθήνα και στην Κηφισιά, ενώ για το δεύτερο εξάμηνο του έτους έχει προγραμματιστεί το άνοιγμα ενός μεγάλου Bazaar - Outlet καταστήματος στην οδό Αχαρνών στην Αττική και η μεταστέγαση του καταστήματος του Περιστερίου σε νέο μεγαλύτερο χώρο. Ακόμα έχει προγραμματιστεί η μεταστέγαση σε μεγαλύτερο κατάστημα στο Outlet του εμπορικού ONE στη Θεσσαλονίκη.

Στο τέλος, δε, του 2024, το δίκτυο καταστημάτων της Altex AE αριθμούσε συνολικά 72 σημεία φυσικής πώλησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επενδύσεις και στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί το φιλόδοξο πλάνο επενδύσεων που άπτονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της, εκμεταλλευόμενη τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχοντας υποβάλλει επιλέξιμες επενδύσεις άνω των 2.000.000 ευρώ προς επιδότηση.

«Και σε αυτό τον τομέα η διοίκηση της εταιρείας έδρασε εγκαίρως ώστε να είναι από τις πρώτες επιχειρήσεις που υπέβαλλαν φάκελο επιλέξιμων δαπανών που άπτονται ενδεικτικά σε λύσεις E-payments, E-invoicing, Marketplaces, Business Intelligence και Big Data Analytics, Τεχνητή Νοημοσύνη, Cloud Υπηρεσίες, Ψηφιακές Δεξιότητες και Πλατφόρμες ψηφιακού Marketing και Διαφήμισης», τονίζεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας.

Ήδη το πλάνο αυτό έχει υλοποιηθεί κατά τα 3/4 και η πρόβλεψη είναι ότι θα υλοποιηθεί πλήρως μέχρι το τέλος του 2026.

Ξεπέρασε τα 40 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, το 2024 η ALTEX συνέχισε τη δυναμική αναπτυξιακή της πορεία, επιτυγχάνοντας ιστορικά υψηλό τζίρο ύψους 43,1 εκατ. ευρώ, έναντι 39,4 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 9,4%.

Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 61,64% ενώ το περιθώριο EBITDA στο 20,11%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή λειτουργική αποτελεσματικότητα της εταιρείας.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών προήλθε κυρίως από τα νέα εταιρικά καταστήματα λιανικής, με επιπλέον συνεισφορά 1,61 εκατ. ευρώ, την ανάπτυξη της χονδρικής, εγχώριας και διεθνούς, καθώς και από τη σταθερή απόδοση του e-commerce με πωλήσεις 3,84 εκατ. ευρώ και μικτό περιθώριο 57,9%.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Η εταιρεία ALTEX ιδρύθηκε το 2003 στην Ελλάδα από τα αδέρφια Αλεξίου. Με οδηγό το πάθος και τη διαίσθηση, τα δύο αδέλφια δημιούργησαν ρούχα που αποτελούν «καμβάδες έκφρασης» και δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να είναι ο εαυτός τους και να ξεχωρίσουν από το πλήθος. Ρούχα άνετα, ποιοτικά και προσιτά, που ταιριάζουν σε κάθε άτομο, εκφράζοντας την προσωπικότητά του.

Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου, τα tees και τα σορτς έγιναν αμέσως ανάρπαστα, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες και θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του σήματος. Σήμερα η εταιρεία προσφέρει μεγάλη ποικιλία σε t-shirts, polos και σορτς ενώ διαθέτει και δυνατή γκάμα outerwear, όπως τα μπουφάν, τα πλεκτά και τα hoodies. Αλλά και σειρά denim, πλήρως εναρμονισμένη με τη συνολική funky εμφάνιση και φιλοσοφία.

Από τον χειμώνα 2013-14 η Funky Buddha παρουσίασε και την πρώτη της γυναικεία συλλογή.

Πλέον η Funky Buddha λειτουργεί ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων, στα οποία ο καταναλωτής μπορεί να βρει την πλήρη collection της, ενώ διαθέτει 400 συνεργαζόμενα καταστήματα, σε Ελλάδα - Κύπρο και διάφορες άλλες χώρες.

Να σημειωθεί εδώ ότι η Altex μπορεί να είναι κυρίως γνωστή για το brand Funky Buddha, ωστόσο αναπτύσσει και το εμπορικό σήμα Garage 55.