To ξενοδοχείο The Ixian Grand & All Suites στη Ρόδο παρουσιάζει το KYMA

Γνωστό για το κομψό του περιβάλλον δίπλα στη θάλασσα, την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και την εκλεπτυσμένη αλλά ανεπιτήδευτη πολυτέλεια, το The Ixian Grand & All Suites ενισχύει φέτος την εμπειρία διαμονής με μια νέα πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον πλούτο, τη γευστική πολυμορφία και τη σύγχρονη δημιουργικότητα της ελληνικής γαστρονομίας.

Αυτό το καλοκαίρι, το The Ixian Grand & All Suites, adults only παραλιακό all-inclusive θέρετρο 5 αστέρων στη δυτική ακτή της Ρόδου, παρουσιάζει με υπερηφάνεια το νέο του γαστρονομικό concept: KYMA – A Culinary Experience. Inspired by Greece. Created by Chefs.

KYMA, από την ελληνική λέξη κύμα, που συμβολίζει τη ροή ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία – ακριβώς όπως και η γαστρονομική προσέγγιση που εκπροσωπεί. Η σειρά “KYMA” περιλαμβάνει τέσσερα μοναδικά γαστρονομικά events για τη σεζόν 2025, υπό την επιμέλεια διακεκριμένων Ελλήνων σεφ, οι οποίοι παντρεύουν τις τοπικές γεύσεις με σύγχρονες τεχνικές, δημιουργώντας μια πολυαισθητηριακή εμπειρία για τους επισκέπτες. Τα δείπνα events θα πραγματοποιηθούν στο εστιατόριο "Milonges" του ξενοδοχείου The Ixian Grand & All Suites για περιορισμένο αριθμό θέσεων ανά event.

Πρόγραμμα Γαστρονομικού Event “KYMA”:

25 Ιουνίου: Μανώλης Σαρρής (δείτε το μενού)

Νικητής του MasterChef Ελλάδας 2019, με πορεία σε βραβευμένες κουζίνες εντός και εκτός Ελλάδας, ο Μανώλης είναι πλέον ιδιοκτήτης και σεφ του εστιατορίου Sama στην Πάρο.

30 Ιουλίου: Χάρης Νικολούζος

Με αφετηρία την κουζίνα του Έκτορα Μποτρίνι και πορεία σε κορυφαία εστιατόρια όπως το 2 Μαζί και το βραβευμένο Selene στη Σαντορίνη, ο Χάρης είναι πλέον συνιδιοκτήτης και σεφ του Jerár, που πρόσφατα τιμήθηκε με Bib Gourmand από τον Οδηγό Michelin.

20 Αυγούστου: Ηλίας Κιαζόλι

Γνωστός για τη δημιουργικότητά του και την εικαστική του προσέγγιση, έχει εργαστεί σε εστιατόρια όπως το Haust στη Δανία και το Poseidonion Grand Hotel στις Σπέτσες. Παρουσιάζει συνταγές στην εκπομπή Weekenders στον ΑΝΤ1 και συνεργάζεται με εστιατόρια όπως το ZAZ στην Αθήνα.

2 Σεπτεμβρίου: Δημήτρης Τσικλίδης

Στην επαγγελματική κουζίνα από την ηλικία των 14, μετρά πλέον 26 χρόνια εμπειρίας. Είναι συνιδιοκτήτης εταιρείας γαστρονομικών συμβουλών που υποστηρίζει επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μοναδικές Βραδιές Γαστρονομίας

Κάθε event της σειράς KYMA θα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία με μενού πολλών πιάτων, αφηγήσεις πίσω από κάθε συνταγή και ατμόσφαιρα που ταξιδεύει στις γεύσεις της Ελλάδας – όλα μέσα στο μαγευτικό σκηνικό του The Ixian Grand & All Suites, όπου η θάλασσα είναι πάντα στο προσκήνιο και η φιλοξενία τρόπος ζωής.

Η κράτηση είναι απαραίτητη – κρατήστε τη θέση σας έγκαιρα! For Bookings: [email protected]