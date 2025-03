Πότε έρχεται ο διαγωνισμός για τα 22 Περιφερειακά Αεροδρόμια – Η «ακτινογραφία» των εξελίξεων

Το Υπερταμείο σχεδιάζει αφενός, μέσω συμβούλων, το βέλτιστο χρηματοοικονομικό μοντέλο αξιοποίησης που θα «προτείνει» σε υποψήφιους επενδυτές, αφετέρου, στη συνέχεια, την διενέργεια του διαγωνισμού μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2025. Ποια είναι τα 22 assets, ποιο μοντέλο προωθείται. Τι «έδειξε» η Καλαμάτα.

Το επιτυχημένο, ως προς το αρχικό ενδιαφέρον αλλά και τις… τελικές οικονομικές παραμέτρους, εγχείρημα αξιοποίησης του αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν. Βασ. Κωνσταντακόπουλος», όπου επικράτησε, δίνοντας τη μοναδική προσφορά, σε σχετικό διαγωνισμό η κοινοπραξία των Fraport – ΔΕΛΤΑ (Κοπελούζος) – Πηλέας (όμιλος Κωνσταντακοπούλου), έχει «ανοίξει την όρεξη» σε κυβέρνηση και Υπερταμείο για να υπάρχει ανάλογη συνέχεια και στον σχετικό διαγωνισμό για την αναβάθμιση και αξιοποίηση επιπλέον 22 περιφερειακών αερολιμένων της χώρας. Με το Υπερταμείο να σχεδιάζει αφενός, μέσω συμβούλων, το βέλτιστο χρηματοοικονομικό μοντέλο αξιοποίησης που θα «προτείνει» σε υποψήφιους επενδυτές, αφετέρου, στη συνέχεια, την διενέργεια του διαγωνισμού μάλλον μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Το «πακέτο» και το μοντέλο αξιοποίησης

Πρόκειται για το «πακέτο» των περιφερειακών αεροδρομίων Καρπάθου, Χίου, Αλεξανδρούπολης, Αράξου, Λήμνου, Ιωαννίνων, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Ικαρίας, Κυθήρων, Λέρου, Σητείας, Νέας Αγχιάλου, Καλύμνου, Σκύρου, Σύρου, Αστυπάλαιας, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κάσου και Κοζάνης. Όπως και πρόσφατα είχαμε αναφέρει, στόχος του Υπερταμείου, που πλέον προχωρά με νέα διοίκηση, είναι στο τέλος του 2027 να έχει ολοκληρωθεί η παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων. Όπως σε προ τριμήνου εκδήλωση είχε αναφερθεί από την προηγούμενη διοίκηση, και όπως από παλιότερα έχει αποκαλύψει το insider.gr, θα παραχωρηθούν ως ενιαίο «πακέτο» (καθώς κάποια θεωρούνται «φιλέτα» και άλλα όχι). Ήδη έχουν γίνει αυτοψίες, ενώ, αναμένονταν στοιχεία από την ΥΠΑ. Κατά τα φαινόμενα θα πάμε σε κάποιου είδους παραχώρηση όπου θα αναζητηθεί ένας operator, ενώ όπως έχουμε αναφέρει, σε τουλάχιστον ένα αεροδρόμιο (Νέα Αγχίαλος) εξετάζεται η χρήση cargo. Ενδεχομένως το fund να διατηρήσει και εδώ κάποιο μειοψηφικό μερίδιο. Λογικά, καθώς κάποια αεροδρόμια έχουν χαμηλή κίνηση, θα προβλεφθεί και δημόσια επιδότηση.

Η… επικαιροποίηση των εξελίξεων ως προς το εν λόγω εγχείρημα, όπως προκύπτει από πηγές του fund, δείχνει ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η προετοιμασία ωρίμανσης του διαγωνισμού για τα 22 Περιφερειακά Αεροδρόμια από το Υπερταμείο, για τα οποία έχει επιλεγεί, κατόπιν διαγωνισμού, το κονσόρτσιουμ συμβούλων. Να θυμίσουμε ότι η Eurobank είναι ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η Doxiadis Associates Consultants on Development and Ekistics SA ο τεχνικός σύμβουλος και η Your Legal & Partners, μαζί με το δικηγορικό γραφείο Δρακόπουλος – Βασαλάκης DVLAW, οι νομικοί σύμβουλοι, συγκροτώντας μια ισχυρή και έμπειρη ομάδα κοινοπραξία.

Στα τέλη 2024, το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, ο τεχνικός σύμβουλος ολοκλήρωσε το σύνολο των επισκέψεων στα 22 περιφερειακά αεροδρόμια και έδωσε, εντός του Φεβρουαρίου 2025, στο Υπερταμείο, το πρώτο παραδοτέο, το οποίο αφορά την τεχνική καταγραφή και επισκόπηση κάθε αεροδρομίου ξεχωριστά (technical due diligence). Επί της ουσίας, το παραδοτέο αφορά σε μια «φωτογραφία - ακτινογραφία» της παρούσας τεχνικής κατάστασης κάθε αεροδρομίου, περιλαμβάνοντας την υφιστάμενη κατάσταση υποδομών και εγκαταστάσεων.

Ο διαγωνισμός

Αν πάνε όλα βάσει σχεδίου, έως τα τέλη Μαρτίου 2025 αναμένεται να καταρτιστεί η μελέτη που θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες επενδύσεις ανά αεροδρόμιο, καθώς και τα προβλεπόμενα εκτιμώμενα έσοδα/έξοδα σε βάθος 30 ετών, μαζί με τις εκτιμήσεις για την επιβατική κίνηση. Πάνω στη μελέτη αυτή θα βασιστεί ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για να καταρτίσει εναλλακτικά σενάρια και χρηματοοικονομικά μοντέλα, να σχεδιάσει το προτεινόμενο χρηματοοικονομικό μοντέλο επιλέξει την βέλτιστη συμβατική και χρηματοδοτική δομή του διαγωνισμού, και στη συνέχεια να προχωρήσει στην προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης, ώστε ο διαγωνισμός να εκκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024 η επιβατική κίνηση των 22 αεροδρομίων ανήλθε σε 2,3 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το 2023.

Όπως και πρόσφατα είχαμε αναφέρει, τα περισσότερα εκ των αεροδρομίων χρειάζονται εκτεταμένες επενδύσεις και αναβαθμίσεις, υπάρχουν αεροδρόμια που θεωρούνται χαμηλής κίνησης, σε όχι ιδιαίτερα τουριστικές περιοχές, ενώ σε κάποια εμπλέκεται και ο στρατιωτικός παράγοντας. Ωστόσο, υπάρχουν και «φιλέτα» σε περιοχές υψηλού τουρισμού (π.χ. Πάρος, Νάξος κ.α.), αεροδρόμια που ήδη γίνονται εργασίες εκσυγχρονισμού (τα δύο προηγούμενα αλλά και σε Χίο, Σύρο κ.λπ.), αερολιμένες με αναβαθμισμένο πλέον γεωπολιτικό status (π.χ. Αλεξανδρούπολη). Οι σύμβουλοι του Υπερταμείου έχουν προωθήσει μία απαιτητική διαδικασία με επιτόπιες επισκέψεις, όπου εξετάζονται διάφορες παράμετροι, αν π.χ. επαρκεί ο διάδρομος προσγείωσης - απογείωσης έως πιθανές άλλες χρήσεις. Στη συνέχεια, θα «χτιστεί» το business plan για κάθε αεροδρόμιο, ώστε στη συνέχεια να συνταχθεί το συνολικό και να προκύψει το χρηματοδοτικό μοντέλο. Παράλληλα, εξετάζεται και το ποσοστό της συμμετοχής του δημοσίου.

Το ενδιαφέρον

Προφανώς, μένει να φανεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος στην όλη διαδικασία από εγχώρια ή ξένα σχήματα, καθώς δεν είναι «φιλέτα» όλα τα αεροδρόμια και προφανώς χρειάζεται να δοθούν, μέσω της σύμβασης παραχώρησης, κάποια κίνητρα στους επενδυτές. Υπενθυμίζεται ότι για το αεροδρόμιο Καλαμάτας αρχικό ενδιαφέρον είχαν εκδηλώσει 4 κοινοπραξίες, οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – GMR Airports, Μυτιληναίος – Corporation America Airports, Egis Airport – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – Aéroports de la Côte d’Azur και Fraport AG – Delta Airport Investments – ΠΗΛΕΑΣ (όμιλος Κωνσταντακόπουλου), ήτοι, ισχυρά εγχώρια σχήματα αλλά και ξένοι όμιλοι από Ευρώπη, Αμερική, Ινδία κ.α.. Ωστόσο, όπως είχε «φωτογραφίσει» το insider.gr προσφορά δόθηκε από το σχήμα Fraport AG – Delta Airport Investments – ΠΗΛΕΑΣ που… «έπαιζε εντός έδρας» λόγω και της παρουσίας του ομίλου Κωνσταντακόπουλου στη Μεσσηνία (ΤΕΜΕΣ κ.α.).

Πάντως, τον περασμένο Δεκέμβριο, από το ΥΠΕΘΟ γίνονταν λόγος «για μια προσφορά εξαιρετικά συμφέρουσα που θα φέρει 71,2 εκατ. ευρώ έσοδα για το Υπερταμείο, εκ των οποίων τα 45 εκατ. ευρώ αποτελούν προκαταβολή παραχώρησης». Προσθέτοντας πως η κοινοπραξία δεσμεύεται να πραγματοποιήσει επενδύσεις της τάξεων 28,3 εκατ. ευρώ την πρώτη τριετία, με άμεση προτεραιότητα την ανακαίνιση των υφιστάμενων υποδομών. Μελλοντικά, στο πλαίσιο της σύμβασης προβλέπεται και η δημιουργία νέου αεροσταθμού και επέκταση υποδομών που θα επιτρέψει και την αύξηση της επιβατικής κίνησης. Τα αναφέρουμε αυτά για να δούμε σε βάθος χρόνου αν κάποιοι εξ αυτών των ομίλων δείξουν αρχικό ενδιαφέρον και για τα 22 περιφερειακά αλλά και πόσοι τελικώς θα πάνε έως το… τελικό στάδιο των προσφορών.