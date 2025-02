Μια στρατηγική συνεργασία για βιώσιμες λύσεις αλουμινίου από την ELVIAL και τη REHAU

Η ELVIAL, ηγετική δύναμη στα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου στην Ελλάδα, ανακοινώνει τη στρατηγική της συνεργασία με τη γερμανική REHAU Window Solutions, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης με τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την κορυφαία ποιότητα των αρχιτεκτονικών της συστημάτων στο επίκεντρο.

Η ELVIAL, ηγετική δύναμη στα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου στην Ελλάδα, ανακοινώνει τη στρατηγική της συνεργασία με τη γερμανική REHAU Window Solutions, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης με τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την κορυφαία ποιότητα των αρχιτεκτονικών της συστημάτων στο επίκεντρο.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί ορόσημο για την ELVIAL, καθώς ενισχύει περαιτέρω την εξαγωγική της δύναμη και δημιουργεί νέες προοπτικές για τη διεθνή της θέση, συμμετέχοντας ενεργά στο δίκτυο μιας εταιρείας με πολυετή εμπειρία και διεθνή φήμη. Η REHAU, με παρουσία σε 190 σημεία παγκοσμίως, 20.000 εργαζόμενους και ετήσιο τζίρο 4,5 δισ. ευρώ, επέλεξε την ELVIAL ως στρατηγικό της συνεργάτη για την ανάπτυξη των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, με τη συνεργασία να εστιάζει αρχικά σε έξι ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές (Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία, Κόσοβο, Βόρεια Μακεδονία), με προοπτική επέκτασης και σε άλλες χώρες.

«Η σύνδεση μεταξύ της ELVIAL και της REHAU δημιουργεί εξαιρετικές προϋποθέσεις για βιώσιμες λύσεις και κοινή επιτυχία. Η συνεργασία αυτή αντικατοπτρίζει το όραμα που μοιραζόμαστε με τη REHAU για το μέλλον της αρχιτεκτονικής και των κατασκευών», δήλωσε σχετικά η Τάνια Τζίκα, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ELVIAL.

Ο Carsten Heuer, Διευθύνων Σύμβουλος της REHAU Window Solutions, ανέφερε πως «η ELVIAL αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη γι’ αυτή τη στρατηγική κίνηση. Μαζί, προσφέρουμε στους συνεργάτες μας νέες δυνατότητες και μετρήσιμη προστιθέμενη αξία σε κάθε έργο».

Με κοινές αξίες, εταιρική κουλτούρα και όραμα, η ELVIAL και η REHAU συνδέουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους, διαμορφώνοντας μία ισχυρή σύμπραξη στον κλάδο των κατασκευών.

See life from a different view