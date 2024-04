ΕΒΕΑ: Το πρόγραμμα SUCCEED έφερε πιο κοντά τις επιχειρηματικές κοινότητες Ελλάδας και Νορβηγίας

Πρέπει να δώσουμε έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, τόνισε η πρόεδρος του ΕΒΕΑ Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου.

Πιο κοντά έφερε τις επιχειρηματικές κοινότητες και τα οικοσυστήματα καινοτομίας Ελλάδας και Νορβηγίας το πρόγραμμα SUCCEED, το οποίο υλοποίησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) με εταίρο το Εμπορικό Επιμελητήριο του Όσλο.

Στην τελική εκδήλωση του έργου, που έγινε στο stand του ΕΒΕΑ, στην έκθεση Βeyond, που ολοκληρώνεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, 10 startups που συμμετείχαν στο SUCCEED και δραστηριοποιούνται στους τομείς της πληροφορικής, της βιωσιμότητας, της πράσινης τεχνολογίας, παρουσίασαν τη δουλειά τους σε επενδυτές, με σκοπό την σύναψη συνεργασιών.

«Το ΕΒΕΑ ήταν το πρώτο επιμελητήριο, όχι απλώς στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη, που ξεκίνησε τη θερμοκοιτίδα και στη συνέχεια τον επιταχυντή και το δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων σε μια εποχή δύσκολη για την οικονομία, αλλά εμείς πιστέψαμε ότι πρέπει να στηρίξουμε την καινοτομία ως μοχλό ανάπτυξης και πραγματικά τώρα, 10 χρόνια μετά, πιστεύω ότι δικαιωθήκαμε», τόνισε η πρόεδρός του Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου και πρόσθεσε ότι ο φορέας έχει στηρίξει πάνω από 450 επιχειρηματικές ομάδες.

Για το πρόγραμμα SUCCEED επισήμανε ότι έδωσε την ευκαιρία σε ελληνικές startups να συμμετάσχουν στο Innovation Week, στο Όσλο. «Υποδεχτήκαμε επιχειρηματικές ομάδες στην Ελλάδα και αυτή την εβδομάδα κάναμε επιχειρηματική αποστολή, για πρώτη φορά στη Νορβηγία, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο του Όσλο, ανοίγοντας μια νέα αγορά. Και αυτός είναι ο ρόλος μας», σημείωσε.

Η κ. Εφραίμογλου τόνισε ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια. «Αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχει ωριμάσει πραγματικά αυτό το οικοσύστημα καινοτομίας και δεν είναι ότι έχουμε περισσότερες επιχειρήσεις, έχουμε και πιο ποιοτικές. Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς, πάντως, θα είμαστε εδώ, να συνεχίσουμε να στηρίζουμε. Είμαστε πολύ αποφασισμένοι για αυτό», πρόσθεσε.

Η διευθύντρια διεθνών εμπορικών σχέσεων του ΕΒΕΑ, Ελένη Φώτη, υπογράμμισε ότι ήταν η πρώτη φορά που οι Νορβηγοί ήρθαν σε επαφή με το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και αποκόμισαν θετικές εντυπώσεις.

Περαιτέρω, επισήμανε ότι στην αποστολή που έγινε στο Όσλο, οι ελληνικές επιχειρήσεις σημείωσαν σημαντικές επιτυχίες. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Εμπορικό Επιμελητήριο του Όσλο υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, «για να συνεχίσουμε αυτή τη σχέση», η οποία, όπως είπε η κ. Φώτη, «δεν θα σταματήσει στη λήξη του έργου».

Ιδιαίτερα επιτυχημένο ήταν το πρόγραμμα SUCCEED, σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Βόνχαϊμ, σύμβουλο του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Όσλο.

«To πρόγραμμα SUCCEED ήταν μια μεγάλη επιτυχία γιατί μάθαμε πολλά τόσο για την Ελλάδα όσο και για το επιχειρηματικό οικοσύστημα της και πραγματικά ελπίζω να αποτελέσει εφαλτήριο για περαιτέρω συνεργασία», επισήμανε.

Όπως ανέφερε, οι δύο χώρες έχουν διαφορές, καθώς βρίσκονται στα δύο άκρα της Ευρώπης, αλλά και ομοιότητες γιατί έχουν μακροχρόνια ναυτιλιακή ιστορία και η συνεργασία που υπάρχει στη θαλάσσια βιομηχανία μπορεί να επεκταθεί σε άλλους τομείς.

«Είχαμε το πρώτο νορβηγο-ελληνικό επιχειρηματικό φόρουμ πριν από λίγες μέρες στο Όσλο και υπογράψαμε σύμφωνο συνεργασίας, στο οποίο εκφράζεται η βούληση για διεύρυνση της συνεργασίας και μπορεί να αποτελέσει πλατφόρμα για να μοιραστούμε επιχειρηματικές ευκαιρίες και να ενισχύσουμε τους δεσμούς, γιατί αυτό βοηθάει το οικοσύστημα», υπογράμμισε ο κ. Βόνχαϊμ.

Προγράμματα επενδυτών και κινήτρων για την περιοχή του West Midland και ευρύτερα για το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασαν, σε συνεργασία με την πρεσβεία της Βρετανίας, ο ιδρυτής και CEO της Med Tech Makers Lab, Κρίστιαν Κούμαρ και ο επικεφαλής διεθνών αγορών της West Midlands Growth Company, Κρις Λάου.

Η πρεσβεία της Βρετανίας είχε για πρώτη φορά περίπτερο στην Beyond, μέσα από το οποίο είχε την ευκαιρία να ενημερώσει για τα κίνητρα που παρέχονται στη χώρα για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, προκειμένου οι ελληνικές καινοτόμες εταιρείες να συνεργαστούν με βρετανικές εταιρείες και οργανισμούς ή να εγκατασταθούν στη χώρα.

Η Κατερίνα Δροσοπούλου, εκπρόσωπος του εμπορικού τμήματος της βρετανικής πρεσβείας στην Ελλάδα, υπογράμμισε ότι παρέχεται υποστήριξη στις ελληνικές εταιρείες, όχι μόνο για να εγκατασταθούν στη Βρετανία, αλλά και για να την χρησιμοποιήσουν ως εφαλτήριο για διεθνή επέκταση.

Για το έργο «SUCCEED- Supporting small medium enterprises and innovative startups to aCCEleratE their Development through the provision of holistic services» συμπράττουν τo ΕΒΕΑ ως συντονιστής-εταίρος και το Εμπορικό Επιμελητήριο του Όσλο ως εταίρος. Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για την περίοδο 2014-2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Business Innovation Greece». Το πρόγραμμα «Business Innovation Greece» είναι μέρος των EEA & Norway Grants (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ή ΕΟΧ), 2014-2021 και προσφέρει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις με στόχο τη στήριξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της Ελλάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ