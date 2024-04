Tesla: Ζητά από τους μετόχους να ψηφίσουν ξανά για την αμοιβή 56 δισ. του Μασκ

Την επαναφορά του πακέτου αμοιβής ύψους 56 δισ. δολαρίων του Έλον Μάσκ θα ζητήσει η Tesla από τους μετόχους, το οποίο ένας δικαστής του Ντέλαγουερ ακύρωσε νωρίτερα αυτό το έτος, αφού έκρινε ότι η συμφωνία αποζημίωσης ρεκόρ ήταν «βαθιά εσφαλμένη».

Η Tesla δήλωσε επίσης την Τετάρτη ότι θα ζητήσει από τους μετόχους να εγκρίνουν τη μεταφορά της σύστασης της εταιρείας από το Ντέλαγουερ στο Τέξας. Ο Μασκ είχε προτείνει την κίνηση αυτή αφού το πακέτο αποδοχών του κρίθηκε παράνομο. Η ανακοίνωση ήρθε λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της Tesla ότι θα μειώσει το εργατικό της δυναμικό κατά 10%, όπως αναφέρει το CNBC

Η Tesla ανακοίνωσε ότι η δικαστική απόφαση δημιούργησε ένα «θεμελιώδες πρόβλημα για την εταιρεία». Η Tesla είχε ζητήσει για πρώτη φορά το 2018 από τους μετόχους να ψηφίσουν το πακέτο αποδοχών του Μασκ, το οποίο ακυρώθηκε μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει ο μέτοχος Ρίτσαρντ Τορνέτα.

Τον Ιανουάριο η δικαστής Κάθαλιν ΜακΚόρμικ είχε αποφασίσει ότι η έγκριση της συμφωνίας αμοιβής από το ΔΣ της Tesla ήταν «βαθιά προβληματική», διαπιστώνοντας ότι ο Μασκ, και όχι το διοικητικό συμβούλιο της Tesla, έλεγχε την εταιρεία και ότι η επιτροπή αποζημιώσεων του διοικητικού συμβουλίου, αντί να διαπραγματευτεί με τον Μασκ για τους όρους της συμφωνίας, «εργάστηκε μαζί του, σχεδόν ως συμβουλευτικό σώμα».

Η απόφαση «Tornetta» όπως είχε ονομαστεί, ώθησε τον Μασκ να πει: «Μην ενσωματώνετε ποτέ την εταιρεία σας στην πολιτεία του Delaware».

Never incorporate your company in the state of Delaware

— Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2024