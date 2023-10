«Ακόμα ένα εντελώς ψευδές δημοσίευμα» - Ο Μασκ φαίνεται πως δεν εξετάζει την κατάργηση της πλατφόρμας X (πρώην Twitter), στην Ευρώπη.

«Ακόμα ένα εντελώς ψευδές δημοσίευμα», ήταν η επίσημη διάψευση του Έλον Μασκ, σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας Business Insider, που ισχυρίζεται πως ο μεγιστάνας σκέφτεται να καταργήσει το X (πρώην Twitter) στην Ευρώπη.

Yet another utterly false Business Insider. They are not a real publication.

— Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2023