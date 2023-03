Η μάχη της καρτοκινητής στο επίκεντρο των τηλεπικοινωνιακών παροχών

Σπάνε το φράγμα των 10 ευρώ στην καρτοκινητή οι πάροχοι - Οι πρόσφατες κινήσεις και οι προοπτικές για ανακατατάξεις στην αγορά.

Στην καρτοκινητή μεταφέρεται η μάχη μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, με τους δύο βασικούς παίκτες του χώρου να ανοίγουν την προηγούμενη εβδομάδα τον χορό των προσφορών.

Την αρχή έκανε η η Nova, συνεχίζοντας την επιθετική εμπορική πολιτική που υιοθέτησε ευθύς εξαρχής της ολοκλήρωσης της συγχώνευσής της με την Wind. Η εταιρεία λανσάροντας νέα πακέτα FREE2GO για νέους και υφιστάμενους πελάτες, εφόσον οι τελευταίοι αιτηθούν αλλαγή προγράμματος μέσω της ανανεωμένης σχετικής εφαρμογής. Το νέο Free2Go δε, προσφέρει με το ποσό των 8 ευρώ, 400 λεπτά και 40 SMS προς όλα τα δίκτυα καθώς και 400 MB. Συμπληρωματικά σε αυτό κυκλοφόρησε κι ένα πακέτο με κόστος μόλις 12 ευρώ, το οποίο δίνει στους συνδρομητές 1000 λεπτά και 100 SMS προς όλα τα δίκτυα και 1 GB Interntet. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι πρότινος το οικονομικότερο πακέτο ανανέωσης της Nova κόστιζε 10,60 ευρώ. Στα πλεονεκτήματα των νέων πακέτων FREE2GO, περιλαμβάνεται η αυτόματη κάρτα ανανέωσης από 8 ευρώ, η χρέωση ομιλίας ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο, χωρίς ελάχιστη διάρκεια κλήσης και η ανανεωμένη υπηρεσία Rollover, με την οποία ο συνδρομητής μπορεί να μεταφέρει στην επόμενη χρήση του τα λεπτά ομιλίας, SMS και MB που δεν κατανάλωσε.

Το πλεονέκτημα ωστόσο της χαμηλότερης τιμής ανανέωσης στην αγορά, που αναφέρθηκε κατά το λανσάρισμα, καταρρίφθηκε πολύ σύντομα με την Cosmote να παρουσιάζει με διαφορά μερικών ωρών, νέα πακέτα καρτοκινητής που σπάνε το φράγμα των 10 ευρώ που ίσχυε μέχρι πρότινος στην αγορά. Για την ακρίβεια τα νέα πακέτα WHAT’S UP του μεγαλύτερου παίκτη στην αγορά, προσφέρουν με μόλις 8 ευρώ 400 λεπτά ομιλίας και 40 SMS προς όλα τα δίκτυα καθώς και 400 ΜΒ. Ωστόσο υπήρξε ανανέωση και στο δημοφιλές πακέτο Calls to All το οποίο με κόστος 10,90 ευρώ προσφέρει 800 λεπτά ομιλίας προς όλους 300 SMS προς όλους και 2,5 GB.

Η πρόκληση παρέμεινε προς ώρας αναπάντητη από την Vodafone, η οποία όμως ήδη προσφέρει ένα πακέτο 30 ημερών στην καρτοκινητή με 700 λεπτά ομιλίας και 300 SMS προς όλους καθώς και 900 ΜΒ και τιμή στα 10,90 ευρώ.

Παρότι τα τελευταία χρόνια οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες έδειχναν να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στους πελάτες συμβολαίου - η μόνη εξέλιξη των τελευταίων χρόνων ήταν η εμφάνιση των πακέτων με απεριόριστα δεδομένα και λεπτά ομιλίας που απευθύνονται κυρίως στους νέους - οι πρόσφατες εξελίξεις αποδεικνύουν ότι το ενδιαφέρον και για την καρτοκινητή παραμένει έντονο. Ο λόγος είναι ότι οι ενεργές συνδέσεις καρτοκινητής μπορεί να προσφέρουν χαμηλότερο μέσο μηνιαίο έσοδο ανά γραμμή σε σχέση με τα συμβόλαια, παραμένουν όμως αριθμητικά πολύ περισσότερες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ξεπερνούν τα 6,6 εκατ. συνεχίζοντας να αντιπροσωπεύουν το 55% της αγοράς έναντι των πακέτων συμβολαίου που αντιπροσωπεύουν το 45%. Ποσοστά που ειδικά σε ένα περιβάλλον έντονων πληθωριστικών πιέσεων θα μπορούσαν να τροποποιηθούν μερικώς.

Με το λανσάρισμα των νέων πακέτων κινητής από πλευράς της Nova, ολοκληρώθηκε και η νέα εμπορική πολιτική για όλη την γκάμα των υπηρεσιών της νέας εταιρείας. Να θυμίσουμε ότι μετά και το λανσάρισμα της νέας της ταυτότητα η Nova είχε κυκλοφορήσει αντιστοίχως ανταγωνιστικές προσφορές για συμβόλαια κινητής και ευρυζωνικές συνδέσεις σπάζοντας το φράγμα των 20 ευρώ (ονομαστική τιμή) όσον αφορά στο βασικό μηνιαίο πάγιο.

Σε κάθε περίπτωση όμως, μένει να δούμε αν ο νέος πόλεμος προσφορών θα οδηγήσει σε αλλαγές στα μερίδια αγοράς. Στοίχημα που ειδικά στην καρτοκινητή είναι δύσκολο, όπως αποδεικνύει η τηλεπικοινωνιακή ιστορία. Σημειωτέον ότι ένας αντίστοιχος πόλεμος προσφορών στην καρτοκινητή είχε ξεσπάσει και το μακρινό 2008, ο οποίος όμως είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες στα έσοδα χωρίς να υπάρξουν ανακατατάξεις στην αγορά.