Η Twitter θα χρεώνει τα SMS του ελέγχου ταυτότητας 2 παραγόντων

«Από τις 20 Μαρτίου μόνο οι συνδρομητές του Twitter Blue θα μπορούν να χρησιμοποιούν SMS ως μέθοδο ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων».

Η Twitter θα χρεώνει τα SMS του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Παρασκευής.

Όσοι δεν πληρώσουν για το Twitter Blue ή δεν αλλάξουν τον λογαριασμό τους για να χρησιμοποιήσουν μια πολύ πιο αξιόπιστη εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας ή ένα κλειδί ασφαλείας, η επιχείρησηr απλώς θα απενεργοποιήσει το 2FA («2-factor authentication») μετά τις 20 Μαρτίου.

«Από τις 20 Μαρτίου μόνο οι συνδρομητές του Twitter Blue θα μπορούν να χρησιμοποιούν SMS ως μέθοδο ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων», ανέφερε η εταιρεία.

Effective March 20, 2023, only Twitter Blue subscribers will be able to use text messages as their two-factor authentication method. Other accounts can use an authentication app or security key for 2FA. Learn more here:https://t.co/wnT9Vuwh5n

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 18, 2023