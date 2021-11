Το Twitter αποφάσισε: Ο Ελον Μασκ πρέπει να πουλήσει το 10% των μετοχών της Tesla

«Πολλή έμφαση δίνεται τελευταία ότι τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη χρησιμοποιούνται ως μέσο φοροαποφυγής, οπότε προτείνω να πουλήσω το 10% των μετοχών μου στην Tesla. Το υποστηρίζετε;», τουίταρε το Σάββατο το βράδυ ο Έλον Μασκ, διεξάγοντας δημοσκόπηση.

Το ερώτημα του επικεφαλής της Tesla συγκέντρωσε 3.519.252 ψήφους έως το απόγευμα της Κυριακής. Και το αποτέλεσμα ήταν 58% υπέρ και 42% κατά.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.







Do you support this?

