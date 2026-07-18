Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε ιρανική επίθεση στην Ιορδανία, ένας αγνοείται

Άλλοι τέσσερεις Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από τις ιρανικές επιθέσεις, με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Δύο μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης στην Ιορδανία την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός. Ένας ακόμη στρατιωτικός αγνοείται, ενώ τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Ιορδανίας.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command – CENTCOM) ανέφερε ότι οι στρατιώτες συμμετείχαν στην απόκρουση ιρανικών επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, το Ιράν εξαπέλυσε σφοδρές επιθέσεις εναντίον χωρών του Κόλπου, ως αντίποινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε γραπτή δήλωση που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, υποστήριξε ότι οι παραβιάσεις του μνημονίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες — το οποίο προέβλεπε εκεχειρία διάρκειας 60 ημερών κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος — «απέδειξαν για ακόμη μία φορά σε όλους πόσο άχρηστη και άνευ αξίας είναι η υπογραφή του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Το ιρανικό έθνος έχει αξέχαστα μαθήματα για τον Αμερικανό εχθρό», πρόσθεσε.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξακολουθεί να μην έχει εμφανιστεί δημόσια μετά τις αμερικανικές επιθέσεις, στις οποίες σκοτώθηκαν ο πατέρας και προκάτοχός του, Αλί Χαμενεΐ, καθώς και άλλα μέλη της οικογένειάς του, ενώ ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά.

Ύστερα από μία εβδομάδα αμοιβαίων επιθέσεων, οι συγκρούσεις έχουν πλέον επεκταθεί πέρα από καθαρά στρατιωτικούς στόχους, πλήττοντας γέφυρες, ενεργειακές και κοινωφελείς υποδομές, καθώς και λιμενικές εγκαταστάσεις, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι οι πιθανότητες επιστροφής στην εύθραυστη εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί τον περασμένο μήνα είναι πλέον ιδιαίτερα περιορισμένες.