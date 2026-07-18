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Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Το μέτωπο της αντίστασης θα δώσει αξέχαστα μαθήματα στις ΗΠΑ

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Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Το μέτωπο της αντίστασης θα δώσει αξέχαστα μαθήματα στις ΗΠΑ
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Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ανέφερε ότι η υπογραφή του Τραμπ στο MoU ήταν «εντελώς χωρίς αξία και στερούμενη αξιοπιστίας».

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε σε γραπτή ανακοίνωσή του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα ότι οι επανειλημμένες παραβιάσεις εκ μέρους των ΗΠΑ του μνημονίου συνεργασίας που είχε υπογραφεί από τους προέδρους των δύο χωρών έδειξαν ότι η υπογραφή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ήταν «εντελώς χωρίς αξία και στερούμενη αξιοπιστίας».

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα την τελευταία εβδομάδα, μετά την κατάρρευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην οποία είχαν καταλήξει, αυξάνοντας τους φόβους για επιστροφή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ιρανικό έθνος και το «μέτωπο της αντίστασης» έχουν «αξέχαστα μαθήματα» να τους δώσουν.

«Τώρα που ο Αμερικανός εχθρός επιδιώκει να υποδαυλίσει τον πόλεμο (...) πρέπει να ξέρει ότι το ιρανικό έθνος και το μέτωπο της αντίστασης έχουν να του δώσουν αξέχαστα μαθήματα» ανέφερε ο αγιατολάχ στο γραπτό μήνυμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Ιράν
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
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