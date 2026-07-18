Μποτσουάνα: Ανησυχητικά υψηλός αριθμός νέων ανδρών στρατολογήθηκαν από τη Ρωσία για να πολεμήσουν στην Ουκρανία

Σύμφωνα με τις αρχές της αφρικανικής χώρας, οι πολίτες της «παγιδεύτηκαν» από παραπλανητικές μεθόδους στρατολόγησης.

Ένας «ανησυχητικά υψηλός» αριθμός ανθρώπων από την Μποτσουάνα βρέθηκαν υποχρεωμένοι να πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας αφού «παγιδεύτηκαν» από παραπλανητικές μεθόδους στρατολόγησης, υποστηρίζει η κυβέρνηση της χώρας αυτής.

Τους τελευταίους μήνες, αρκετές αφρικανικές χώρες ανέφεραν ότι ορισμένοι από τους υπηκόους τους εξαπατήθηκαν για να πολεμήσουν στις τάξεις του ρωσικού στρατού και ότι πολλοί σκοτώθηκαν στο πεδίο της μάχης.

«Πρόσφατες αναφορές δείχνουν ότι ο αριθμός των πολιτών της Μποτσουάνας που παρασύρονται με δόλιο τρόπο σε τέτοιου είδους διευθετήσεις αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό», ανακοίνωσε το υπουργείο Διεθνών Σχέσεων.

Μόλις φτάσουν (στη Ρωσία) εκεί, «εξαναγκάζονται να συμμετάσχουν σε ενεργές μάχες», εξήγησε η ίδια πηγή. «Το υπουργείο συνεχίζει να λαμβάνει σπαρακτικές κλήσεις από πολίτες της Μποτσουάνας που βρίσκονται ήδη στην πρώτη γραμμή του μετώπου, περιγράφοντας τις επικίνδυνες συνθήκες που αντιμετωπίζουν», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει πόσοι ακριβώς βρίσκονται στη Ρωσία ή την Ουκρανία. Τον Δεκέμβριο η κυβέρνηση ανέφερε ότι τουλάχιστον δύο νέοι ίσως να είχαν στρατολογηθεί. Στα μέσα Φεβρουαρίου, η συλλογικότητα «Όλα τα Μάτια στη Βάγκνερ» (από το όνομα της επώνυμης πρώην παραστρατιωτικής ρωσικής οργάνωσης) ανέφερε ότι περισσότεροι από 1.400 Αφρικανοί είχαν στρατολογηθεί από τη Μόσχα από τον Ιανουάριο του 2023 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 για να πολεμήσουν στην Ουκρανία και περισσότεροι από 300 σκοτώθηκαν. Οι περισσότεροι προέρχονταν από την Αίγυπτο, το Καμερούν και την Γκάνα. Πολλές χώρες της νότιας Αφρικής έχουν αναφέρει επίσης ότι η Ρωσία στρατολογεί υπηκόους τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ