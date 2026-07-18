Ολλανδία: Εκκενώθηκε συνοικία στη Χάγη, αφού εντοπίστηκε ένα εργαστήριο παρασκευής συνθετικών ναρκωτικών

Σύμφωνα με την εφημερίδα De Volkskrant, το εργαστήριο πιθανολογείται ότι ήταν χώρος παρασκευής της ουσίας MDMA και χαπιών «έκστασι».

Οι κάτοικοι δεκάδων σπιτιών σε μια συνοικία της Χάγης στην Ολλανδία αναγκάστηκαν να τα εκκενώσουν προληπτικά σήμερα, αφού η αστυνομία εντόπισε ένα παράνομο εργαστήριο παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών.

Είναι η δεύτερη εκκένωση της περιοχής μέσα σε διάστημα 24 ωρών, αφού ανακαλύφθηκε την Παρασκευή αυτός ο χώρος.

Σύμφωνα με πολλά ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, οι περίπου 150 κάτοικοι του συγκεκριμένου δρόμου κλήθηκαν αρχικά την Παρασκευή να φύγουν ώστε οι ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες της αστυνομίας να απομακρύνουν δεξαμενές με 500-750 λίτρα δυνητικά επικίνδυνων υλών, που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο του εργαστηρίου. Επέστρεψαν στα σπίτια τους τη νύχτα όμως σήμερα το μεσημέρι διατάχθηκαν και πάλι να φύγουν, ώστε να ολοκληρωθεί η διάλυση της εγκατάστασης στο εσωτερικό του εργαστηρίου.

«Δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο να ανακαλύπτουμε τέτοιες εγκαταστάσεις σε κατοικημένες συνοικίες» είπε μια εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Σήμερα το απόγευμα θα βγάλουμε πρώτες ύλες και ουσίες (που έχουν ήδη παραχθεί) και θα τις καταστρέψουμε. Οι επικίνδυνες ουσίες μπορεί να διαρρεύσουν στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής», εξήγησε από την πλευρά του ο δήμος.

Οι κάτοικοι μπορούν να επικοινωνούν με μια τηλεφωνική γραμμή όπου τους εξηγούνται τα μέτρα. Εκτιμάται πάντως ότι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους γύρω στα μεσάνυχτα.

Όσο για τις έρευνες της αστυνομίας για το παράνομο εργαστήριο, οδήγησαν στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών, ηλικίας από 34 έως 71 ετών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα De Volkskrant, το εργαστήριο πιθανολογείται ότι ήταν χώρος παρασκευής της ουσίας MDMA και χαπιών «έκστασι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ