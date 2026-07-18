Πατούλης: Ο ΙΣΑ συνεχίζει την πορεία ψηφιακού εκσυγχρονισμού

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια, θεσμική σοβαρότητα και αγωνιστικότητα, ώστε ο ΙΣΑ να παραμείνει η ισχυρή φωνή του ιατρικού κόσμου, τονίζει ο Γιώργος Πατούλης.

Επανεξελέγη πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), ο Γιώργος Πατούλης κατά τις αρχαιρεσίες της 14η Ιουνίου.

«Η αυξημένη συμμετοχή, ιδιαίτερα σε μια εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά για πρώτη φορά, αποδεικνύει ότι οι γιατροί θέλουν έναν Ιατρικό Σύλλογο ισχυρό, σύγχρονο και ουσιαστικά παρόντα στις εξελίξεις. Η εμπιστοσύνη που μας έδειξαν για μία ακόμα φορά, αποτελεί για εμάς ευθύνη. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια, θεσμική σοβαρότητα και αγωνιστικότητα, ώστε ο ΙΣΑ να παραμείνει η ισχυρή φωνή του ιατρικού κόσμου», τονίζει ο Γιώργος Πατούλης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Περιγράφει το πλαίσιο των πρωτοβουλιών που θα καθορίσουν τη νέα περίοδο με βασικό στόχο τη στήριξη του ιατρικού κόσμου, την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και την αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου του ΙΣΑ.

Προτεραιότητα η στήριξη των γιατρών

Στο επίκεντρο της νέας θητείας βρίσκεται η βελτίωση των συνθηκών άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος. «Βασικός μας στόχος είναι η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος. Θα συνεχίσουμε τη διεκδίκηση της οριστικής κατάργησης του clawback, της ανακοστολόγησης των ιατρικών πράξεων και της ουσιαστικής ενίσχυσης των ελεύθερων επαγγελματιών και των εργαστηριακών γιατρών. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τον διπλασιασμό των αποδοχών των νοσοκομειακών γιατρών, την ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και τη δημιουργία ενός συστήματος υγείας που θα στηρίζεται στους ανθρώπους του».

Επένδυση στους νέους επιστήμονες

Η αντιμετώπιση του brain drain παραμένει κορυφαία προτεραιότητα. «Χρειάζονται αξιοπρεπείς αμοιβές, προοπτικές επιστημονικής εξέλιξης και ένα περιβάλλον που θα επιβραβεύει την προσπάθεια. Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να επενδύει στους νέους γιατρούς -έχει θεσμοθετήσει το Γραφείο Νέων Ιατρών-, τις εκπαιδευτικές δράσεις και τις υποτροφίες. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε περισσότερες θέσεις ειδίκευσης, κατάργηση της υπηρεσίας υπαίθρου και ουσιαστικά κίνητρα για τις άγονες περιοχές καθώς και πολιτικές που θα μετατρέψουν το brain drain σε brain gain», υπογραμμίζει ο κ. Πατούλης.

Σημειώνει ότι ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στην πρόληψη, στον προσυμπτωματικό έλεγχο, στην ενημέρωση των πολιτών και στην προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, θα ενισχύσει την επιστημονική εκπαίδευση, τις διεθνείς συνεργασίες και τον ρόλο του ως επιστημονικού φορέα με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ένας σύγχρονος και εξωστρεφής ΙΣΑ

Όπως αναφέρει ο κ. Πατούλης με τις θεσμικές διεκδικήσεις, ο ΙΣΑ συνεχίζει την πορεία ψηφιακού εκσυγχρονισμού, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του και τη μείωση της γραφειοκρατίας. «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά εργαλείο εξυπηρέτησης του γιατρού. Θα συνεχίσουμε να αναβαθμίζουμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Συλλόγου και παράλληλα, θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών, πάντοτε με σεβασμό στην ιατρική δεοντολογία και στον καθοριστικό ρόλο του γιατρού».

Το όραμα για την επόμενη ημέρα

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης υπογραμμίζει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η νέα θητεία αποτελεί αφετηρία για ακόμη μεγαλύτερες διεκδικήσεις και νέες πρωτοβουλίες. «Με ενότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για έναν Ιατρικό Σύλλογο που θα στηρίζει κάθε γιατρό, θα υπερασπίζεται το κύρος τού λειτουργήματος και θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ανθρωποκεντρικού συστήματος υγείας. Για εμάς παραμένει αδιαπραγμάτευτη η αρχή ότι ισχυρός γιατρός σημαίνει ισχυρό σύστημα υγείας και ασφαλής πολίτης. Αυτό είναι το όραμά μας και αυτή είναι η δέσμευσή μας για τη νέα θητεία».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στον ρόλο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), εκφράζοντας την πεποίθηση ότι έχει έρθει η στιγμή να αποκτήσει ακόμη πιο ουσιαστική και πρωταγωνιστική παρουσία στις εξελίξεις της υγείας.

Όπως επισημαίνει, στόχος είναι ένας «ΠΙΣ που θα ενώνει όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους, θα εκφράζει μία ενιαία και δυνατή φωνή και θα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική και τη διεθνή ιατρική κοινότητα».

«Αυτό είναι ένα όραμα στο οποίο θα συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις, όπως έκανα όλα αυτά τα χρόνια στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Με ενότητα, συνεργασία και αξιοποίηση όλων των υγιών και δημιουργικών δυνάμεων του χώρου, μπορούμε να οικοδομήσουμε έναν ΠΙΣ αντάξιο της ιστορίας και του επιστημονικού επιπέδου των Ελλήνων γιατρών» συμπληρώνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ