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Ισραήλ: Ο στρατός έπληξε έναν πυρήνα της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

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Ισραήλ: Ο στρατός έπληξε έναν πυρήνα της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο
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Η πολεμική αεροπορία εντόπισε μαχητές που πετούσαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κρύβονταν κοντά στις ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε σήμερα έναν πυρήνα της Χεζμπολάχ κοντά στο Τεμπνίτ του νότιου Λιβάνου, αφού στρατιώτες του εντόπισαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της σιιτικής, φιλοϊρανικής οργάνωσης, στην περιοχή.

Η πολεμική αεροπορία εντόπισε μαχητές που πετούσαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κρύβονταν κοντά στις ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, που εκτιμά ότι η δράση αυτή παραβιάζει τις συμφωνίες περί κατάπαυσης του πυρός.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από τη Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ισραήλ
Λίβανος
Χεζμπολάχ
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