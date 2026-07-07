Πόσο κοστίζει να σπουδάσει κανείς στην Αθήνα - Ο «χάρτης» των φοιτητικών ενοικίων το 2026

Η εύρεση φοιτητικής στέγης και το υψηλό κόστος των ενοικίων αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους σε όλη την Ελλάδα κάθε χρόνο

Η εύρεση φοιτητικής στέγης και το υψηλό κόστος των ενοικίων αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους σε όλη την Ελλάδα κάθε χρόνο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι που ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Ειδικά τη φετινή χρονιά, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Χρυσή Ευκαιρία, η κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για μικρότερα διαμερίσματα αποτελεί την κυρίαρχη τάση της κτηματομεσιτικής αγοράς, καθιστώντας την εύρεση γκαρσονιέρας ή studio μια πραγματική πρόκληση. Οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες, όπως η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, η στροφή προς την οικονομικότερη διαχείριση του ενεργειακού κόστους, η καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας αλλά και η αύξηση των διαζυγίων, έχουν αναδιαμορφώσει πλήρως τα δεδομένα. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με την ήδη περιορισμένη προσφορά, τα μικρά ακίνητα έχουν μετατραπεί σε «είδος εν ανεπαρκεία», ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ενδεικτικά στην Αττική αυτή τη στιγμή, με βάση τα δεδομένα της Χρυσής Ευκαιρίας, μόλις 1 στα 5 διαθέσιμα ακίνητα προς ενοικίαση είναι έως 55 τ.μ.

Αναλυτικότερα, ο χάρτης των φοιτητικών ενοικίων στην Αθήνα (2026), σύμφωνα με στοιχεία της Χρυσής Ευκαιρίας, αποτυπώνει σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές των ενοικίων ανά περιοχή.

Η ΧΕ παρουσιάζει το μέσο κόστος ενοικίασης μικρού διαμερίσματος στις πιο δημοφιλείς φοιτητικές γειτονιές της Αθήνας.

Στου Ζωγράφου, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 11,83 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 6,30% σε σχέση με το 2025. Το ενδεικτικό ενοίκιο για ένα studio 35 τ.μ. ανέρχεται στα 420 ευρώ, ενώ για ένα δυάρι 50 τ.μ. στα 590 ευρώ.

Στο κέντρο της Αθήνας, η μέση τιμή φτάνει τα 12,58 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των περιοχών του πίνακα, 7,30%. Το ενδεικτικό ενοίκιο για ένα studio 35 τ.μ. διαμορφώνεται στα 440 ευρώ, ενώ για ένα δυάρι 50 τ.μ. στα 630 ευρώ.

Στην Καλλιθέα, η μέση τιμή ανέρχεται στα 11,53 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ετήσια αύξηση 5,70%. Το ενδεικτικό ενοίκιο για studio 35 τ.μ. είναι 400 ευρώ, ενώ για δυάρι 50 τ.μ. 570 ευρώ.

Στο Αιγάλεω, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 10,90 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ετήσια αύξηση 6,90%. Το ενδεικτικό ενοίκιο για studio 35 τ.μ. ανέρχεται στα 380 ευρώ, ενώ για δυάρι 50 τ.μ. στα 540 ευρώ.

Τέλος, στον Πειραιά, η μέση τιμή φτάνει τα 11,40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, καταγράφοντας τη μικρότερη ετήσια αύξηση από τις περιοχές του πίνακα, 2,40%. Το ενδεικτικό ενοίκιο για studio 35 τ.μ. διαμορφώνεται στα 400 ευρώ, ενώ για δυάρι 50 τ.μ. στα 570 ευρώ. Για τη διαθεσιμότητα των ακινήτων και τις τιμές σε όλη την Ελλάδα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα: https://www.xe.gr/property/times-akiniton

Χρυσή Ευκαιρία & Units: Μια πρωτοβουλία στήριξης για τους φοιτητές

Σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων που αναμένεται στο τέλος Ιουλίου, η Χρυσή Ευκαιρία συνεργάζεται με το Units για να προσφέρουν σε έναν φοιτητή το σπίτι του εντελώς δωρεάν για έναν χρόνο, με πληρωμένους όλους τους λογαριασμούς και τα κοινόχρηστα. Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά προπτυχιακούς φοιτητές ηλικίας 17-26 ετών που θα φοιτήσουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Αττική το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 (συμπεριλαμβάνονται και οι πρωτοετείς). Ο νικητής θα διαμείνει για 12 μήνες σε ένα πλήρως εξοπλισμένο διαμέρισμα στο Units Parkside στην Καισαριανή (Σειρήνων 47), χωρίς καμία επιβάρυνση για ενοίκια, λογαριασμούς και κοινόχρηστα

Ο διαγωνισμός θα παραμείνει ενεργός έως και τις 30 Ιουλίου 2026 στις 23:59. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω πιστοποιημένης ψηφιακής εφαρμογής τυχαίας επιλογής, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Για τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής και τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα: https://link.xe.gr/foititikos-diagonismos

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ