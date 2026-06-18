Ειδήσεις

Ποια είναι η καλύτερη θερμοκρασία για να πίνεις νερό;

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ποια είναι η καλύτερη θερμοκρασία για να πίνεις νερό;
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η θερμοκρασία του νερού που πίνουμε μπορεί να επηρεάζει την ενυδάτωση, την πέψη και την άνεση του οργανισμού, αλλά τι δείχνουν πραγματικά οι έρευνες;

Η κατανάλωση νερού αποτελεί μία από τις πιο βασικές και απαραίτητες συνήθειες για την καλή λειτουργία του οργανισμού, ανεξάρτητα από την ηλικία, τον τρόπο ζωής ή τις καθημερινές δραστηριότητες. Το νερό συμμετέχει σχεδόν σε κάθε βιολογική διεργασία, από τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και τη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού, μέχρι την αποβολή των τοξινών και τη διατήρηση της ενέργειας μέσα στην ημέρα.

Διαβάστε περισσότερα στο Jenny.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολογικά κίνητρα για hedge funds και private equity - Στόχος η μετατροπή της Αθήνας σε επενδυτικό hub

Το PosoKanei «κατεβαίνει» τζάμπα - Ο έτοιμος Πολάκης για προεδρία - Το «μεσσηνιακό σωματείο» του Σαμαρά

Φουλ για τις 2.800 μονάδες - Το μεγάλο εύρος των προθεσμιακών - Άνοδος έκπληξη

Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider