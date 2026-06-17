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Καμπανάκι για την ενδοοικογενειακή βία: 450 γυναίκες τον μήνα ζητούν panic button

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Καμπανάκι για την ενδοοικογενειακή βία: 450 γυναίκες τον μήνα ζητούν panic button
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Το panic button είναι μια ψηφιακή εφαρμογή για smartphones που επιτρέπει σε άτομα που κινδυνεύουν να ειδοποιήσουν άμεσα και με σιωπή την Ελληνική Αστυνομία.

Το panic button είναι μια ψηφιακή εφαρμογή για smartphones που επιτρέπει σε άτομα που κινδυνεύουν να ειδοποιήσουν άμεσα και με σιωπή την Ελληνική Αστυνομία. Λειτουργεί ως αθόρυβος συναγερμός, αφού ειδοποιεί το «100» με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς ο θύτης να το αντιληφθεί.

Το γεγονός ότι εκατοντάδες γυναίκες αισθάνονται την ανάγκη να έχουν άμεση πρόσβαση σε έναν μηχανισμό έκτακτης προστασίας καταδεικνύει την ανάγκη για ενίσχυση των δομών πρόληψης, ενημέρωσης και υποστήριξης των θυμάτων.

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tags:
Panic button
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
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