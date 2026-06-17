Μαρινάκης: «Η χώρα πλήρωσε ακριβά τη λογική του τζάμπα»

Μήνυμα συνέχισης της κυβερνητικής πολιτικής με αιχμή τις φοροελαφρύνσεις, την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής και την υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μήνυμα συνέχισης της κυβερνητικής πολιτικής με αιχμή τις φοροελαφρύνσεις, την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής και την υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «ΣΗΜΕΡΑ». Παράλληλα, υπερασπίστηκε το κυβερνητικό έργο, άσκησε κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την οικονομία, σχολίασε τα δημοσκοπικά ευρήματα και υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης της ενότητας στη Νέα Δημοκρατία, ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι οι περιοδείες του πρωθυπουργού δεν αποτελούν νέα πρακτική, αλλά μια σταθερή επιλογή που ακολουθείται από το 2019, με συνέπεια και συγκεκριμένη στόχευση. Όπως είπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται έργα που ολοκληρώθηκαν ή προχωρούν έπειτα από χρόνια καθυστερήσεων, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα που απασχολούν άμεσα τους πολίτες.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις πολιτικών αρχηγών ότι θα κερδίσουν τις επόμενες εκλογές, τόνισε ότι οι πολιτικές φιλοδοξίες είναι θεμιτές σε μια δημοκρατία, υπογράμμισε όμως ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά πολιτικές υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα και χρειάζεται κοστολογημένες προτάσεις. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα μόνο όταν έχει εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίησή τους. «Δεν ποινικοποιεί κανείς τις φιλοδοξίες. Δημοκρατία έχουμε», τόνισε.

«Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί. Όλες αυτές που έχουμε ακούσει. Πλειοδοσία, τζάμπα μέχρι τους είκοσι πέντε λέει ο ένας, τζάμπα σε όλους το εισιτήριο ο άλλος, που το τζάμπα τι είναι; Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά; Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση, πριν ανακοινώσει τα μέτρα τα οποία εφαρμόζει, όπως τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση που μηδένισε το φόρο για όλους τους νέους, όχι μόνο ένα εισιτήριο, το φόρο συνολικά τον πήγε 9% για τους μέχρι τριάντα ετών από 29% που ήταν το '19, το μείωσε για όλους τους εργαζόμενους, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, πριν κάνει αυτό, εξήγησε πώς βρήκε τα λεφτά γι' αυτό. Εμείς όλα αυτά τα λεφτά κοιτάμε να δώσουμε πίσω στον κόσμο», πρόσθεσε.

Για την οικονομία και το αυξημένο κόστος ζωής, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση μείωσε ή κατήργησε 83 φόρους, ενώ παράλληλα αύξησε τα δημόσια έσοδα μέσω της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, της ενίσχυσης των επενδύσεων, της αύξησης των εξαγωγών και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Παραδέχθηκε ότι τα μέτρα δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστούν πλήρως οι πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει την αξιοπιστία να προχωρήσει σε νέες φοροελαφρύνσεις. Προανήγγειλε, μάλιστα, ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ανακοινωθεί νέο πακέτο μειώσεων φόρων, αξιοποιώντας δημοσιονομικό χώρο που ήδη ανέρχεται σε περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ. «Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί ένα σημαντικό πακέτο περαιτέρω μειώσεων φόρων. Ήδη υπάρχει ένας χώρος 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Μακάρι να αυξηθεί και λίγο παραπάνω, πάντοτε και με βάση τις οροφές δαπανών», είπε.

Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ότι οι σχετικές προτάσεις δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και υποστήριξε ότι κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιβλήθηκαν περισσότεροι από 30 νέοι φόροι, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι επιβαρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Πρόσθεσε ότι η σημερινή κυβέρνηση μείωσε την προκαταβολή φόρου και φιλοδοξεί να την περιορίσει ακόμη περισσότερο όταν οι δημοσιονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Για τα δημοσκοπικά ευρήματα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι οι μετρήσεις αποτυπώνουν αφενός την ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων, με κυριότερο το κόστος ζωής, αφετέρου όμως και τη σαφή υπεροχή της κυβέρνησης έναντι των πολιτικών της αντιπάλων. Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν ισχυρίζεται πως έχει επιλύσει όλα τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, αλλά παρουσιάζει έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την αντιμετώπισή τους. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη πολιτών που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία το 2023 και σήμερα εμφανίζονται αναποφάσιστοι ή δηλώνουν ότι θα απέχουν.

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί οι πολίτες να εμπιστευθούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι βασικό κριτήριο αποτελεί η συνέπεια μεταξύ προεκλογικών δεσμεύσεων και κυβερνητικού έργου. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη υλοποιήσει μεγάλο μέρος του προγράμματος του 2023 και υποστήριξε ότι αυτό συνιστά τεκμήριο αξιοπιστίας για τις μελλοντικές δεσμεύσεις της. Αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της επιστροφής των νέων που μετανάστευσαν στο εξωτερικό, τονίζοντας ότι η χώρα πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να επιστρέψουν ακόμη περισσότεροι.

Σχετικά με τις συζητήσεις για την «ψυχή» της Νέας Δημοκρατίας και τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, δήλωσε ότι η πραγματική ψυχή της παράταξης είναι οι ανώνυμοι νεοδημοκράτες που στηρίζουν διαχρονικά το κόμμα χωρίς προσωπικά ανταλλάγματα. Τόνισε ότι αυτό που επιθυμούν οι πολίτες που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία είναι η ενότητα της παράταξης.

Τέλος, αναφερόμενος στην εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις ή εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες. Σε πολιτικό και ανθρώπινο επίπεδο, χαρακτήρισε υπερβολική και υποκριτική την έντονη κριτική που ασκείται στους εμπλεκόμενους, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση έχει λάβει δυσανάλογες διαστάσεις σε σχέση με το αντικείμενό της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ