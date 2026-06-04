Συμφωνία Ρωσίας και ΗΠΑ για τον σχεδιασμό σήραγγας στον Βερίγγειο Πορθμό

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν προγραμματίζει να συναντηθεί με τους εκπρόσωπους των ΗΠΑ στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν προγραμματίζει να συναντηθεί με τους εκπρόσωπους των ΗΠΑ στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Ωστόσο, Ρωσία και ΗΠΑ θα υπογράψουν αύριο συμφωνία που θα αφορά τις εργασίες σχεδιασμού μιας μελλοντικής σήραγγας που θα διασχίζει τον Βερίγγειο Πορθμό και θα συνδέει τις δύο χώρες, δήλωσε σήμερα ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Κιρίλ Ντμίτριεφ, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι «Ζβεζντά», με τα δύο μέρη να συζητούν εντατικά κοινά έργα στη ρωσική Αρκτική.

«Αύριο υπογράφουμε συμφωνία για τη συνέχιση του σχεδιασμού της σήραγγας, η οποία θα κατασκευαστεί», δήλωσε ο Ντμίτριεφ στο τηλεοπτικό κανάλι Zvezda (Ζβεζντά).

Ντμίτριεφ: «Οι επαφές μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ συνεχίζονται»

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ σχετικά με οικονομικά ζητήματα και την ενέργεια δεν έχουν διακοπεί, δήλωσε στο Reuters ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) Κιρίλ Ντμίτριεφ, τονίζοντας ότι είχε συνομιλήσει με τους Αμερικανούς ομολόγους του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ την προηγούμενη μέρα.

«Μιλήσαμε χθες με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ. Ο διάλογος συνεχίζεται και υπάρχει συνεχής επικοινωνία», δήλωσε ο Ντμίτριεφ στο περιθώριο της Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ που διεξάγεται στην Αγία Πετρούπολη.

Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ είχαν μεσολαβήσει μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, έως ότου οι ειρηνευτικές προσπάθειες σταμάτησαν τον Φεβρουάριο, αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ