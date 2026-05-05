Ευρωαγορές: Ανοδικές κινήσεις με το βλέμμα στα Στενά - «Βουτιά» 5% της HSBC

Ανοδικές κινήσεις σημειώνουν στην πλειοψηφία τους τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια στην Ευρώπη την Τρίτη, την ώρα που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη με τις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίζουν να συγκρούονται για το ποιος ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ παράλληλα οι επενδυτές παίρνουν στα χέρια τους μία πληθώρα οικονομικών αποτελεσμάτων από μεγάλες εταιρείες του τραπεζικού χώρου και όχι μόνο.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,16% στις 606,47 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 κερδίζει 1,05% στις 5.824 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ανεβαίνει 0,62% στις 24.190 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο υποχωρεί -0,81% στις 10.280 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται 0,71% και τις 8.302 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει κέρδη 1,4% στις 47.139 μονάδες ενώ ο IBEX 35 καταγράφει άνοδο 0,93% στις 17.516 μονάδες.

Οι παγκόσμιες αγορές κλονίστηκαν τη Δευτέρα, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή φάνηκε να καταρρέει, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε ότι χτύπησε μία αμερικανική φρεγάτα κάτι που οι ΗΠΑ έσπευσαν να διαψεύσουν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχτηκαν επίθεση από ιρανικά drones και πυραύλους, ενώ οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι βύθισαν ιρανικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ.

Αυτή την «καυτή» ατμόσφαιρα εκμεταλλεύτηκε χθες άμεσα το πετρέλαιο, το οποίο πραγματοποίησε «άλμα» 6%, ενώ σήμερα υποχωρεί παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα.

Οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου έχουν επηρεάσει την ενεργειακά εξαρτώμενη Ευρώπη, πυροδοτώντας φόβους για τον πληθωρισμό που έχουν οδηγήσει σε προσδοκίες για δύο έως τρεις αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φέτος και έχουν σύρει τις μετοχές ενέργειας κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Unicredit ενισχύεται άνω του 3%, καθώς ανακοίνωσε κέρδη ρεκόρ που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών για το πρώτο τρίμηνο, βελτιώνοντας παράλληλα τις προοπτικές της για το έτος. Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου αυξήθηκαν 16% σε ετήσια βάση στα 3,2 δισ. ευρώ, το υψηλότερο τριμηνιαίο αποτέλεσμα που έχει καταγραφεί ποτέ και πολύ πάνω από τα 2,7 δισ. ευρώ της εκτίμησης. Όλα αυτά, λίγο πριν η ιταλική τράπεζα καταθέσει την προσφορά εξαγοράς για την Commerzbank, αψηφώντας την έντονη αντίθεση που εκφράζεται από την γερμανική κυβέρνηση.

Χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών ήταν τα κέρδη προ φόρων που ανακοίνωσε η HSBC για το πρώτο τρίμηνο την Τρίτη, λόγω των υψηλότερων του αναμενομένου προβλέψεων για πιστωτικές ζημίες. Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 9,37 δισ. δολάρια, έναντι 9,59 δισ. δολάρια της μέσης εκτίμησης των αναλυτών, υποχωρώντας 1% σε ετήσια βάση. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες ύψους 1,3 δισ. δολ. ήταν 400 εκατομμύρια δολάρια υψηλότερες σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η μετοχή υποχωρεί πάνω από 5%.

Στα εταιρικά νέα, ο γίγαντας των τηλεπικοινωνιών Vodafone δήλωσε την Τρίτη ότι κατέληξε σε συμφωνία για την πλήρη εξαγορά της κοινοπραξίας VodafoneThree στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία θα αποκτήσει το 49% των μετοχών που κατείχε η CK Hutchison (ιδιοκτήτρια της Three) έναντι 4,3 δισ. λιρών σε μετρητά, αποκτώντας έτσι τον πλήρη έλεγχο του μεγαλύτερου παρόχου κινητής τηλεφωνίας στη χώρα.

Η γερμανική εταιρεία άμυνας Rheinmetall ανακοίνωσε ότι τα τριμηνιαία έσοδα αυξήθηκαν 7,7%, φτάνοντας τα 1,94 δισ. ευρώ, χάνοντας τις προσδοκίες της αγοράς για 2,3 δισ. ευρώ. Η Rheinmetall δήλωσε ότι αναμένει ότι η ανάπτυξη κατά το πρώτο εξάμηνο θα ακολουθήσει παρόμοια πορεία με το προηγούμενο έτος, όταν τα συνολικά έσοδα του πρώτου εξαμήνου αυξήθηκαν κατά 37%. Η μετοχή της εταιρείας ενισχύεται 1,4%.

Πτώση στην Ασία

Υποχώρησαν οι μετοχές στην Ασία υποχώρησαν την Τρίτη, με τους traders να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στο γεν, μετά την σύντομη άνοδο του ιαπωνικού νομίσματος στην προηγούμενη συνεδρίαση, πυροδοτώντας εικασίες για έναν ακόμη γύρο παρέμβασης από το Τόκιο.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,3%, ενώ οι μετοχές στην Αυστραλία υποχώρησαν κατά 0,4%, ενώ οι αγορές στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Το γεν διαμορφώθηκε στα 157,22 ανά δολάριο, μετά από μία βραχύβια άνοδο τη Δευτέρα που οδήγησε το ιαπωνικό νόμισμα να φτάσει σε ενδοσυνεδριακό υψηλό των 155,69.

Η υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας, Σατσούκι Καταγιάμα, τοποθετήθηκε χθες κατά της κερδοσκοπίας στις αγορές συναλλάγματος, διατηρώντας τους επενδυτές σε επιφυλακή για ενδεχόμενη νέα παρέμβαση.

Ο Αμπάς Κεσβάνι, μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής Ασίας στην RBC Capital Markets, δήλωσε ότι οι αρχές θα μπορούσαν να παρέμβουν ξανά εάν το δολάριο/γιεν συνεχίσει να δοκιμάζει τα επίπεδα των 160, τα οποία έχουν υπερασπιστεί και στο παρελθόν. Όπως ανέφερε, το 2022 το Τόκιο «προχώρησε σε τρεις διαδοχικές παρεμβάσεις μέσα σε λίγες εβδομάδες».

Οι αγορές στην Ιαπωνία, την Κίνα και τη Νότια Κορέα παρέμειναν κλειστές, περιορίζοντας τον όγκο συναλλαγών στην ευρύτερη περιοχή.