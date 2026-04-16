Η Κομισιόν επενδύει 16 εκατ. ευρώ στο πανευρωπαϊκό ρεπορτάζ

Η Κομισιόν δημοσίευσε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για τη στήριξη της πανευρωπαϊκής ενημέρωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη της ανεξάρτητης οπτικοακουστικής και ψηφιακής πανευρωπαϊκής ενημέρωσης σχετικά με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης.

Η αξία αυτής της ετήσιας πρόσκλησης ανέρχεται σε 16,6 εκατ. ευρώ. Θα φέρει σε επαφή τους πολίτες της ΕΕ με ειδήσεις που τους ενδιαφέρουν, στηρίζοντας την ποιότητα και τον αντίκτυπο του ρεπορτάζ, σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες και χώρες της ΕΕ και ιδίως σε εκείνες που η σχετική προσφορά είναι περιορισμένη.

Η πρόσκληση χωρίζεται σε τρεις θεματικές:

8,5 εκατ. ευρώ διατίθενται για ένα έργο που θα αποσκοπεί στην αύξηση της κάλυψης και της διαθεσιμότητας οπτικοακουστικών ειδήσεων σχετικά με θέματα της ΕΕ

3,1 εκατ. ευρώ για μια πρόταση που θα αφορά την ανάπτυξη διεθνών, οπτικοακουστικών ειδησεογραφικών μέσων σε συγκεκριμένες χώρες της ΕΕ, με σκοπό να ενισχυθεί η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, ο πλουραλισμός της αγοράς και η πολυμορφία του περιεχομένου

και επιπλέον 5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για ρεπορτάζ που θα βελτιώνει την πρόσβαση σε αξιόπιστη και επαγγελματικά παραγόμενη πληροφόρηση στο διαδίκτυο.

Η πρόσκληση θα είναι ανοικτή έως τις 2 Ιουνίου 2026 και απευθύνεται τόσο σε μεμονωμένους αιτούντες όσο και σε κοινοπραξίες. Οι οργανισμοί και οι δραστηριότητες πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα δικαιούχα μέσα ενημέρωσης πρέπει να λειτουργούν με πλήρη συντακτική ανεξαρτησία.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποτελεί μέρος των δράσεων πολυμέσων της Επιτροπής, οι οποίες χρηματοδοτούν πληροφόρηση, ειδήσεις και προγράμματα της ΕΕ από ευρωπαϊκή σκοπιά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε εδώ.