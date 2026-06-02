Τέμπη: H εισαγγελέας πρότεινε απόρριψη της παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου

Ολοκλήρωσε την πρότασή της επί των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας η εισαγγελέας της έδρας στη δίκη των Τεμπών.

Πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας συγγενών και επιζώντων. Πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το κακούργημα της διατάραξης ασφαλείας συγκοινωνιών και να απορριφθεί η δήλωση του σωματείου μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» και η δήλωση του ελληνικού Δημοσίου.

Επίσης, πρότεινε να μη γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας.