Κομισιόν: Δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές για τη στήριξη της εφαρμογής των νέων κανόνων για τις συσκευασίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (PPWR) με σκοπό τη διευκόλυνση της ομοιόμορφης εφαρμογής των νέων κανόνων για τις συσκευασίες σε ολόκληρη την ΕΕ και την απλούστευση της συμμόρφωσης για τους οικονομικούς φορείς και τα κράτη μέλη. Η πλήρης εφαρμογή του εν λόγω νόμου θα συμβάλει σε έναν πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό τομέα συσκευασίας σε ολόκληρη την ΕΕ και στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς συσκευασιών μέσω κοινών κανόνων.

Κατά μέσο όρο, το 2023 κάθε Ευρωπαίος παρήγαγε 178 kg απορριμμάτων συσκευασίας. Χωρίς παρέμβαση, τα συνολικά απορρίμματα συσκευασίας θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω κατά 19 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2018, ενώ τα πλαστικά απορρίμματα θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και κατά 46 %. Ταυτόχρονα, η βιομηχανία συσκευασίας αντιμετωπίζει σημαντικό διοικητικό φόρτο λόγω των αποκλινόντων εθνικών κανόνων για τις συσκευασίες στα κράτη μέλη.

Το έγγραφο καθοδήγησης που παρουσίασε σήμερα η Επιτροπή αποσαφηνίζει τους κανόνες στους οποίους η PPWR χρειάζεται περαιτέρω ερμηνεία και τους τομείς στους οποίους τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν ζητήσει βοήθεια. Για παράδειγμα, διευκρινίζει πότε μια εταιρεία θεωρείται κατασκευαστής ή παραγωγός, καθώς και ποια είδη θεωρούνται συσκευασίες βάσει του PPWR.

Το παρόν έγγραφο διευκρινίζει επίσης τους περιορισμούς στις συσκευασίες μίας χρήσης, την επιβολή του περιορισμού των PFAS (υπερφθοροαλκυλιωμένες και πολυφθοροαλκυλιωμένες ουσίες) στις συσκευασίες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και την εφαρμογή στόχων επαναχρησιμοποίησης. Επιπλέον, παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τις συσκευασίες και σχετικά με την υποχρέωση δημιουργίας συστημάτων παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής.

Οι συνοδευτικές Συχνές Ερωτήσεις αφορούν ένα ευρύ φάσμα πρακτικών ζητημάτων που τέθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη μετά την έγκριση της PPWR πέρυσι. Η Επιτροπή θα επικαιροποιήσει το έγγραφο συχνών ερωτήσεων, ανάλογα με τις ανάγκες. Μολονότι παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις βασικές διατάξεις των νέων κανόνων για τις συσκευασίες, το έγγραφο καθοδήγησης και οι συχνές ερωτήσεις δεν αντικαθιστούν, δεν προσθέτουν ούτε τροποποιούν τις διατάξεις του κανονισμού για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.

Επόμενα βήματα

Το έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής θα μεταφραστεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ πριν από την επίσημη έγκρισή του.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να διευκολύνει την εφαρμογή του PPWR, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή των νέων κανόνων.

Εκπονούνται διάφορες κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις, μεταξύ άλλων σχετικά με εναρμονισμένους μορφότυπους καταχώρισης και υποβολής εκθέσεων για τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, την επισήμανση για τη διαλογή αποβλήτων από τους καταναλωτές, το ανακυκλωμένο περιεχόμενο στις πλαστικές συσκευασίες και τα κριτήρια ανακυκλωσιμότητας. Αυτές προετοιμάζονται σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εμπορικούς εταίρους.

Ιστορικό

Ο κανονισμός για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας τέθηκε σε ισχύ στις 11 Φεβρουαρίου 2025. Αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των πιεστικών περιβαλλοντικών προκλήσεων που προκαλούνται από τα απορρίμματα συσκευασίας, στην εναρμόνιση των κανόνων για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά και στη δημιουργία ευκαιριών για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε λύσεις ανακύκλωσης και βιώσιμων συσκευασιών. Ο κανονισμός θεσπίζει μέτρα όπως η υποχρεωτική ανακυκλωσιμότητα έως το 2030, το ελάχιστο ανακυκλωμένο περιεχόμενο στις πλαστικές συσκευασίες και μέτρα μείωσης της υπερβολικής χρήσης συσκευασιών. Τα μέτρα αυτά θα μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τη χρήση των υδάτων και το περιβαλλοντικό κόστος στον τομέα της συσκευασίας.